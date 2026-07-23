Promise David aurait un accord avec un club allemand : un départ de l'Union se précise

De retour après une longue blessure qui l'a privé des Playoffs, Promise David pourrait ne pas rester longtemps à l'Union Saint-Gilloise. Le Canadien serait proche du Vfb Stuttgart, en Bundesliga.

La question n'a jamais vraiment été si Promise David (25 ans) allait rester à l'Union Saint-Gilloise ou s'en aller, mais plutôt où il signerait cet été. Il y a un an, après le titre de champion des Unionistes, le Canadien était déjà considéré en partance, mais avait finalement prolongé son contrat au grand plaisir des supporters. L'une des raisons avouées était de mettre toutes les chances de son côté pour disputer la Coupe du Monde 2026, ainsi que de jouer la Ligue des Champions.

Une saison plus tard, David a confirmé, inscrivant 15 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues avec l'Union Saint-Gilloise, dont deux buts en sept matchs de C1. L'attaquant unioniste a cependant manqué la fin de saison suite à une blessure à l'épaule qui l'a privé de Playoffs... et avait mis sa Coupe du Monde en danger.

Le pire a été évité et Promise David a pu être repris par Jesse Marsch, montant au jeu à quatre reprises durant le tournoi et inscrivant même un but face à la Suisse lors du troisième match de poules, après avoir été à l'assist lors du match inaugural du Canada contre la Bosnie-Herzégovine.

Le Vfb Stuttgart aurait un accord avec Promise David

Du côté de l'Union, et malgré un contrat jusqu'en 2029, on le sait donc : il sera désormais difficile de retenir un joueur qui semble paré pour faire le grand saut vers le top européen. Le vice-champion de Belgique n'est pas réputé pour retenir ses joueurs à l'excès ni faire des folies pour les convaincre, et David est très courtisé.

Exclusive: Stuttgart make an offer for Promise David 🇨🇦🔴



The offer stands at €14m



VfB and David have reached an agreement – salary set at €3m net



David is the alternative to Dzenan Pejcinovic#VfB #UnionSG pic.twitter.com/la4M6NuJRn



— Andre Oechsner (@andreoeausm) July 22, 2026

Selon les informations du média allemand Fussball Europa, le buteur canadien aurait même déjà trouvé un accord de principe avec un club. Le Vfb Stuttgart aurait en effet émis une première offre à hauteur de 14 millions d'euros à l'Union Saint-Gilloise, et trouvé un accord avec Promise David pour un salaire annuel de trois millions d'euros.

Une offre insuffisante pour l'Union ?

Reste désormais à savoir si une telle offre serait acceptée par l'USG. David est en effet estimé à 17 millions sur Transfermarkt, et une vente sous ce montant serait considérée comme une déception. Avec un contrat courant jusqu'en 2029, l'Union a en tout cas la main dans les négociations, qui ne font certainement que commencer.

Car de son côté, Stuttgart avait initialement une autre cible, précise Fussball Europa : l'attaquant de Wolfsbourg Dzenan Pejcinovic, pour lequel le Vfb aurait déjà émis plusieurs offres de 14, 18 puis 22 millions d'euros, jusqu'ici sans succès. Wolfsbourg réclamerait 25 millions d'euros et des bonus. Si Stuttgart ne voulait pas aller jusque là, l'option Promise David deviendra prioritaire, et l'Union Saint-Gilloise pourra alors espérer faire à son tour monter les enchères.

Du côté Unioniste, on imagine que les départs des cadres se feront après les préliminaires pour la Ligue des Champions : le vice-champion de Belgique affrontera Bodo/Glimt les 4 et 11 août prochains. Un sacré morceau pour les hommes de David Hubert, et la présence de Promise David ne serait pas de trop pour garder un maximum de chances.