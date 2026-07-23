Un cadre brugeois de plus en plus proche d'un départ : Francfort et... l'Arabie Saoudite font le forcing

Où va signer Raphaël Onyedika ? Le Nigérian est sur le départ, c'est une certitude, et devrait selon toute vraisemblance s'engager en faveur de l'Eintracht Francfort. Mais un départ pour l'Arabie Saoudite n'est pas à exclure.

Avec seulement un an de contrat restant et aucune intention de prolonger, c'est une certitude : Raphaël Onyedika (25 ans) va quitter le Club de Bruges cet été. Le Nigérian est évalué à 23 millions d'euros sur Transfermarkt, mais les Blauw & Zwart le laisseront partir pour beaucoup moins.

C'est en tout cas ce qu'a confirmé Fabrizio Romano, le fameux spécialiste du mercato, cette semaine sur ses réseaux sociaux. Il confirme une information déjà connue depuis plusieurs semaines : Onyedika est tout proche de l'Eintracht Francfort, qui fait le forcing pour s'offrir ses services.

Al-Ittihad entre dans la danse pour Onyedika

L’Eintracht Francfort cherche depuis un moment à se renforcer au poste de milieu défensif et Raphael Onyedika avait déjà été cité lors des mercatos précédents. Les prétendants ne manquent évidemment pas pour le milieu défensif de 25 ans : Galatasaray s’est déjà manifesté et, en Angleterre aussi, plusieurs équipes suivent de près le Nigérian.

🚨🇳🇬 Eintracht Frankfurt are pushing to complete Raphael Onyedika deal after bid revealed yesterday.



Al Ittihad also sent an official proposal to Club Brugge getting into the race.



Brugge value the player around €10m as he has one year left on his contract. pic.twitter.com/RbVj9LvKZm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Romano y ajoute désormais un prétendant venu... d'Arabie Saoudite. Al-Ittihad se serait en effet mêlé aux négociations et tenterait de convaincre Bruges. Les Saoudiens pourraient rafler la mise s'ils venaient à offrir plus d'argent pour Onyedika, qui avait été recruté en provenance de Midtjylland, au Danemark, pour 9,5 millions d'euros en 2022. Le Club est presque résigné à le laisser partir pour une plus-value financière quasi-nulle, mais qui sait si Al-Ittihad ne viendra pas changer les choses.





Sur le plan sportif, en tout cas, le Club de Bruges n'a pu que se féliciter de l'apport de Raphaël Onyedika. L'international nigérian (26 caps) a disputé 183 matchs pour les Blauw & Zwart et est devenu un véritable pilier au milieu de terrain, attirant l'intérêt de divers clubs du top européen ces dernières saisons.