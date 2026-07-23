Un international tchèque dans le viseur d'Anderlecht : un renfort de choix pour les Mauves ?

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Un international tchèque dans le viseur d'Anderlecht : un renfort de choix pour les Mauves ?
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David Douděra pourrait poursuivre sa carrière à l'étranger. Le latéral droit du Slavia Prague intéresse Anderlecht, actif sur le marché des transferts.

Anderlecht sort d'une nouvelle saison sans trophée et entend changer la donne. Les Mauves ont accueilli Lukas Ambros, Giulian Biancone et Léo Pétrot, mais ils ne comptent pas s'arrêter là. La direction continue de chercher des renforts pour apporter plus de qualité à l'effectif.

Une option expérimentée à droite

Selon le média tchèque inFotbal, David Douděra fait partie des joueurs suivis par Anderlecht. Habitué à évoluer sur le côté droit, le Tchèque peut aussi dépanner au poste de latéral. Sa polyvalence en ferait un renfort intéressant pour les Bruxellois.

Âgé de 27 ans, l'international tchèque compte 18 sélections. Arrivé au Slavia Prague en 2022 en provenance de Mladá Boleslav, il a construit toute sa carrière dans son pays. Au fil des saisons, il s'est imposé comme un joueur important de son équipe.

La saison dernière, Douděra a été freiné par plusieurs blessures et une suspension de trois matchs après un carton rouge. Malgré ces absences, il a conservé sa place de titulaire lorsqu'il était disponible.


Sous contrat avec le Slavia Prague jusqu'en juin 2028, Douděra ne sera pas simple à attirer. Sa valeur est estimée à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt, un montant qui pourrait compliquer les discussions si Anderlecht décide de passer à l'action.

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