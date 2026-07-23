Une fédération européenne soutient la Belgique et porte plainte auprès de la FIFA dans l'affaire Balogun

La Coupe du monde est terminée, mais pas l'affaire Folarin Balogun. Autorisé à jouer contre la Belgique en huitièmes de finale malgré un carton rouge reçu contre la Bosnie au match précédent, l'attaquant américain fait désormais l'objet d'une plainte de la Fédération... norvégienne !

Assez spectaculaire (sauf sa finale) sur le terrain, cette Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique aura traîné son lot de polémiques. Parmi elles, l'incroyable affaire Folarin Balogun, autorisé à jouer contre la Belgique en huitièmes de finale malgré son expulsion au tour précédent contre la Bosnie après un improbable appel du président Donald Trump.

Une affaire qui n'a pas encore fini de faire couler de l'encre, malgré la fin de cette Coupe du monde 2026 et le faible impact qu'a eu l'attaquant de l'AS Monaco dans une rencontre largement remportée par les Diables Rouges.

La Norvège va porter plainte auprès de la FIFA

En effet, ce mercredi, la Fédération norvégienne de football a décidé de porter plainte auprès de la FIFA, a annoncé la présidente de la Fédération, Lise Klaveness, dans un entretien avec le quotidien britannique The Times. "Quiconque enfreint une telle règle s'aventure sur un terrain dangereux et met en péril l'ensemble du sport", a-t-elle déclaré.

Pendant le tournoi, le sélectionneur norvégien Stale Solbakken s'était déjà montré solidaire de la Belgique, et surtout inquiet de la tournure des événements. "La FIFA a fait une grosse erreur et pris une très mauvaise décision. Balogun a pris un carton rouge et la VAR a confirmé que c'était un rouge, il a été exclu et suspendu pour un match", déclarait Solbakken alors que la Norvège venait tout juste de battre le Brésil et de se qualifier pour les quarts de finale.



"C'est une très, très, très, très, très mauvaise décision, ce n’est pas bon pour le sport", appuyait l'ancien T1 du FC Copenhague. "Si les Américains battent la Belgique, ils auront toujours ce petit quelque chose en plus. Et s’il (Balogun) marque un but ou fait un bon match, la Belgique sera furieuse. S’ils gagnent, ça restera toujours quelque part en arrière-plan. Et qu’en sera-t-il du prochain carton rouge ? Il va y avoir des appels pour faire annuler ce carton ?" La Norvège matérialise donc son soutien à notre sélection.