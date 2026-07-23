Voici l'équipe-type officielle de la Coupe du Monde 2026, avec une seule surprise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici l'équipe-type officielle de la Coupe du Monde 2026, avec une seule surprise
Photo: © photonews
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La FIFA a dévoilé son équipe-type de la Coupe du Monde 2026. Un onze dominé par les champions espagnols et par les trois autres demi-finalistes, avec un seul joueur surprenant ayant été éliminé dès les 16e mais qui a fait sensation.

Il y a quelques jours de cela, nous vous avions proposé notre équipe-type de la Coupe du Monde 2026. Un onze quasi-exclusivement composé de joueurs issus du carré final du tournoi, et largement dominé par l'Espagne avec 4 champions du monde - Cucurella, Cubarsi, Porro et Rodri. 

C'est désormais au tour de la FIFA de publier son onze-type, réalisé à partir des votes des supporters sur leur site officiel... et le moins qu'on puisse dire est que le public est d'accord avec nous. En effet, ce sont rien moins que... 10 joueurs sur 11 qui sont exactement les mêmes que le onze de Walfoot.

On retrouve ainsi Mbappé, Messi et Haaland sur le front de l'attaque, soit le trio de meilleurs buteurs du tournoi. Le Norvégien est le seul quart-de-finaliste représenté : les Diables Rouges, sans grande surprise, n'ont pas eu droit aux faveurs du public.

Au milieu, là aussi, pas de surprise : Bellingham, patron de l'Angleterre 3e du tournoi, et Michael Olise, meilleur passeur de la compétition, accompagnent Rodri, qui a été élu Ballon d'or de la Coupe du Monde 2026 par la FIFA.

Vozinha, la grosse surprise des votes du public 

En défense, là aussi, pas de surprise : Cucurella, Cubarsi et Porro, le trio espagnol, est accompagné du roc français Dayot Upamecano dans l'axe de la défense. C'est entre les perches que les supporters ont désigné un joueur différent de Walfoot - et de la FIFA, qui avait élu Unai Simon gardien du tournoi.

Alors que nous avions opté pour Orlando Gill, le portier du Paraguay, héroïque en poules puis face à l'Allemagne et la France, c'est Vozinha qui a été désigné gardien de la compétition par les votes du public. Le vétéran de 40 ans a marqué les esprits : réserviste en D2 portugaise, il était un parfait inconnu mais ses performances spectaculaires ont permis au Cap Vert d'atteindre les 16e de finale, puis d'y faire trembler l'Argentine, poussée aux prolongations.

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