35 millions refusés : le Club de Bruges se passe, pour l'instant, d'un nouveau pactole

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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35 millions refusés : le Club de Bruges se passe, pour l'instant, d'un nouveau pactole
Photo: © photonews
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Alors que les Blauw & Zwart disputeront leur premier match officiel de la saison dans une semaine, avec la Supercoupe de Belgique contre l'Union, le mercato, notamment dans le sens des départs, commence à s'accélérer en Venise du Nord. La direction se montre, pour l'instant, intransigeante.

Avec la vente de Christos Tzolis à Arsenal contre 40 millions d'euros, le Club de Bruges a battu son propre record, réalisé avec Charles De Ketelaere, et a accompli le plus gros transfert de l'histoire de notre championnat de Belgique.

Cet été, plus encore que les autres, est mouvementé sur le marché des transferts pour les Blauw & Zwart, qui pourraient perdre plusieurs cadres après leur nouveau titre de champion de Belgique et leur nouvelle campagne de Ligue des champions réussie.

Si Raphael Onyedika, pourtant évalué bien plus haut par le passé, ne pourrait rapporter qu'un montant avoisinant les dix millions d'euros, deux autres titulaires de la saison dernière pourraient encore rejoindre l'un des cinq grands championnats européens et rapporter très gros, sur le plan financier, au Club de Bruges.

L'AS Rome passe à l'attaque pour Nicolo Tresoldi, Bruges refuse la première offre

Joël Ordonez, premièrement, est suivi depuis de longs mois par de nombreuses puissances européennes, qui ne sont cependant pas encore véritablement passées à l'attaque pour conclure un accord avec le Club de Bruges. Le prix évoqué dépassait celui déboursé par Arsenal pour Christos Tzolis, mais le dossier semble en stand-by chez beaucoup de prétendants.

Nicolo Tresoldi, par contre, continue de déchaîner les passions. L'attaquant allemand de 21 ans, international espoirs à 24 reprises (12 buts), viendrait, selon les informations du journaliste italien Luca Cechione sur X et de Het Nieuwsblad, de faire l'objet d'une offre de 35 millions d'euros, bonus compris, venue de l'AS Rome, qui a déjà conclu un accord personnel avec le joueur.

Une offre à laquelle n'auraient pas donné suite les dirigeants du Club de Bruges, qui savent que leur avant-centre est très courtisé et qu'ils ne le céderont qu'au meilleur prix, d'autant plus une semaine avant une rencontre comptant tout de même pour un trophée, et plus largement avant le début de la saison. Nicolo Tresoldi a récemment signé un nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2029, mais les Romains semblent décidés à l'attirer bien avant cette date.

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