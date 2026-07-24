Enfin un favori pour entraîner l'Antwerp, toujours à la recherche de son T1 à deux semaines de la reprise

Toujours à la recherche d'un entraîneur principal à deux semaines du début du championnat, l'Antwerp aurait jeté son dévolu sur Marink Reedijk, l'entraîneur à succès de Beveren, invaincu la saison dernière. Beveren, un autre club de la province d'Anvers, qui sera le premier adversaire de l'Antwerp.

Alors que tous les clubs se renforcent grâce au marché des transferts et disputent des matchs amicaux de préparation, voire des tours préliminaires de compétition européenne pour Anderlecht et La Gantoise, le Royal Antwerp ne sait pas encore quel entraîneur sera assis sur le banc pour la réception de Beveren lors de la première journée, le 9 août.

Ancien entraîneur adjoint de Stef Wils et de Joseph Oosting, le Néerlandais Robert Molenaar (57 ans) a été chargé de commencer la préparation à la tête de l'équipe première, mais le club anversois est bel et bien toujours à la recherche d'un nouveau mentor.

Il pourrait bientôt l'avoir trouvé, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad et de Gazet van Antwerpen. En effet, l'un des candidats sérieux ne serait autre que Marink Reedijk, entraîneur du titre et de la saison invaincue de Beveren l'année dernière, qui avait quitté le Freethiel en fin de saison pour relever un nouveau défi.

Marink Reedijk favori pour entraîner l'Antwerp, toujours sans T1 à deux semaines de la reprise

Toujours libre, le T1 de 34 ans serait ouvert à l'idée de rejoindre l'Antwerp, lui qui connaîtrait là une belle promotion tout en ne déménageant que de 25 kilomètres par rapport à la saison dernière.



Néerlandais également, il a commencé sa carrière chez les équipes de jeunes de la sélection néerlandaise, avant d'évoluer au sein des académies de l'Ajax Amsterdam et de West Bromwich. L'Antwerp serait son quatrième club belge, après Roulers, où il a été assistant, le RSC Anderlecht, où il a pris la tête du RSCA Futures entre 2023 et 2024, et donc Beveren. Il fut également l'entraîneur adjoint de Vitesse Arnhem pendant deux saisons.