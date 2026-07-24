L'Italie a trouvé son nouveau sélectionneur... et ce n'est ni Guardiola ni Ancelotti

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L'Italie a trouvé son nouveau sélectionneur... et ce n'est ni Guardiola ni Ancelotti
Photo: © photonews
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L'Italie a choisi Andrea Pirlo pour succéder au poste de sélectionneur. L'ancien champion du monde de 2006 devra relancer une Squadra Azzurra en perte de vitesse.

À la recherche d'un nouveau sélectionneur, l'Italie s'est intéressée à de grands noms comme Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola pour prendre les commandes de la Squadra Azzurra. Les deux techniciens ont été étudiés par la Fédération, mais aucune de ces pistes n'a abouti. Les dirigeants italiens ont choisi une autre direction pour ouvrir un nouveau chapitre de leur sélection.

Andre Pirlo serait le favori

Cette nouvelle direction mène à Andrea Pirlo. D'après La Gazzetta dello Sport l'ancien milieu de terrain est sur le point d'être nommé à la tête de la sélection italienne. Un contrat jusqu'en 2030 l'attendrait, avec un salaire estimé à 1,5 million d'euros par saison. L'annonce officielle ne serait plus qu'une question de temps.

Le choix de Pirlo permettrait à la Fédération de rester dans une logique très italienne. L’ancien milieu a une image forte dans le pays et son passé avec la sélection joue forcément en sa faveur. Il a été champion du monde en 2006 face à la France de Zinédine Zidane.

Champion du monde en 2006

L'Italie avait remporté l'Euro en 2021, mais elle n'a plus participé à la Coupe du monde depuis 2014. Après avoir manqué les éditions 2018 et 2022, la Squadra Azzurra a également échoué à se qualifier pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une troisième absence consécutive qui a renforcé le besoin de repartir sur de nouvelles bases.

Un groupe difficile en Ligue des Nations


Dès le mois de septembre, l'Italie disputera la Ligue des Nations dans un groupe relevé avec la Belgique, la France et la Turquie. La Squadra Azzurra commencera sa campagne à domicile face aux Diables Rouges, le 25 septembre. Cette rencontre sera l'un des premiers tests de Pirlo et permettra de voir les premières idées qu'il souhaite installer.

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