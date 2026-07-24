"Nous avons besoin de joueurs comme ça" : Paulo Fonseca est conquis par Julien Duranville

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Nous avons besoin de joueurs comme ça" : Paulo Fonseca est conquis par Julien Duranville
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Recruté cet été par Lyon pour relancer sa carrière après des blessures à Dortmund, Julien Duranville monte en puissance. Après des débuts hésitants, l'ailier belge a séduit son entraîneur contre Wolfsburg en match amical.

Julien Duranville cherche à donner un élan à sa carrière. Arrivé au Borussia Dortmund en 2023, l'ancien Anderlechtois a urtout dû composer avec plusieurs blessures, qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs. En janvier 2026, le club allemand l'a prêté au FC Bâle afin qu'il retrouve du rythme et du temps de jeu.

Un prêt puis un départ dans un nouveau championnat

Ce passage en Suisse devait lui permettre de repartir sur de meilleures bases. Quelques mois plus tard, l'Olympique Lyonnais a décidé de miser sur son potentiel en versant environ 8,5 millions d'euros à Dortmund.

Le Belge ne sera pas dépaysé à Lyon puisqu'il y retrouve Orel Mangala et Malick Fofana. Les deux compatriotes reviennent eux aussi d'une saison compliquée, marquée par de longues blessures.

Julien Duranville a perdu trop de ballons selon le journal Le Progrès

À son arrivée à Lyon, Duranville a eu besoin de quelques matchs pour trouver ses repères. Face au Servette, Le Progrès soulignait sa capacité à provoquer balle au pied, tout en regrettant un trop grand nombre de duels offensifs perdus. Quelques jours plus tard, contre le Slavia Prague, l'ailier belge est resté discret durant l'heure de jeu qu'il a disputée.

Les premiers signes encourageants sont apparus face à Wolfsburg. Plus entreprenant que lors de ses précédentes sorties, Duranville a plus pesé sur les offensives lyonnaises. Ses accélérations ont mis la défense allemande sous pression et sa prestation a confirmé qu'il prenait progressivement ses marques au sein de sa nouvelle équipe.

Son coach a vu des bonnes choses contre Wolfsburg

Cette montée en puissance n'a pas échappé à Paulo Fonseca. "Julien a fait un bon match, le meilleur avec nous jusqu'à maintenant. Nous avons besoin de joueurs comme ça, capables d'apporter de la vitesse au jeu, même sur un terrain qui ne permettait pas de bien jouer", a souligné l'entraîneur lyonnais après la rencontre.

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