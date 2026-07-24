Un cadre du FC Barcelone sera absent plusieurs semaines et pointe du doigt le staff médical de sa sélection

Frenkie de Jong manquera le début de saison. L'international néerlandais souffre d'une déchirure du ligament interne du genou droit. Un coup dur pour les Catalans alors que l'exercice 2026-2027 n'a même pas encore commencé. Le milieu de terrain pointe du doigt le staff des Pays-Bas.

La blessure du Néerlandais est survenue durant la Coupe du monde 2026. Un tournoi qui a d'ailleurs été décevant pour les Oranje puisqu'ils ont été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale (1-1, 2-3 TAB).

"Il a été convenu que le joueur poursuivrait un traitement conservateur sous la supervision du staff médical du club. Son évolution sera suivie au cours des prochaines semaines", explique le FC Barcelone. Son temps d'indisponibilité exact n'est pas connu, mais il sera absent plusieurs semaines.

𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐘 𝐍𝐄𝐖𝐒



Tests carried out on first-team player Frenkie de Jong have confirmed a tear of the medial collateral ligament (MCL) in his right knee.



It has been agreed that the player will continue with conservative treatment under the supervision of the Club's medical… pic.twitter.com/FRHZjzxT6p — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

Une blessure sous-estimée par le staff des Pays-Bas ?

Cette blessure est difficile à accepter pour le joueur lui-même, qui s'est exprimé dans un communiqué en story Instagram. "En temps normal, je ne prête pas beaucoup d'attention à ce qui est écrit sur moi, sur l'équipe ou sur le club. Mais récemment, il y a eu beaucoup de spéculations concernant ma blessure et ma situation au Barça", souligne-t-il.

"Il est difficile pour moi de voir certaines personnes remettre en question ma relation avec le club et mon engagement envers celui-ci à cause de fausses informations. Le football représente tout pour moi, et j'ai toujours tout donné pour le FC Barcelone et pour mon pays. C'est pourquoi je souhaite expliquer ce qu'il s'est réellement passé."





Il reproche au staff des Pays-Bas d'avoir sous-estimé sa blessure : "Pendant la Coupe du monde, je me suis blessé au genou. Après les premiers examens, les médecins m'ont indiqué qu'il s'agissait d'une petite blessure et qu'elle ne s'aggraverait pas si je continuais à jouer. Le seul risque était de devoir évoluer avec une certaine douleur, mais tout au long de ma carrière, j'ai toujours fait ce qu'il fallait lorsque je pouvais aider mon équipe, que ce soit en club ou en sélection."

Il explique être retourné à Barcelone pour réaliser des examens supplémentaires, qui ont révélé une blessure plus grave que ce qui avait été diagnostiqué initialement. "Heureusement, une opération n'est pas nécessaire à ce stade. Je me concentre désormais entièrement sur ma rééducation afin de retrouver les terrains le plus rapidement possible", précise le joueur.