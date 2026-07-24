Un jeune talent de La Louvière rejoint un club de Série A

Beau pas en avant pour le jeune milieu de terrain belge de 17 ans Loric Timmermans, qui quitte la RAAL La Louvière pour rejoindre la Fiorentina, club de Serie A. Notre jeune compatriote commencera d'abord son aventure avec les U18 du club de Florence.

Il n'y a pas que les talents du Racing Genk, du Club de Bruges ou du Sporting d'Anderlecht qui sont scrutés par les clubs des cinq grands championnats européens dès leur plus jeune âge.

Le cas de Mahdi El Maimouni, qui a rejoint le FC Barcelone en provenance du Sporting Charleroi, en était une preuve récente. Un cas de figure semblable s'est déroulé ce vendredi.

En effet, le jeune milieu de terrain belge de 17 ans Loric Timmermans quitte la RAAL La Louvière et rejoint la Fiorentina, comme nous l'apprend le journaliste italien spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio.

Loric Timmermans de la RAAL à la Fiorentina

Passé par Ganshoren et le Sporting Charleroi, Loric Timmermans est le fils de Nicolas Timmermans, ancien arrière droit du RWDM, du Lierse, de Courtrai, de Westerlo, du RAEC Mons et d'Eupen.

Loric Timmermans devra d'abord faire ses preuves avec l'équipe U18 de la Fiorentina, lui qui évoluait dans le championnat U21 de Pro League avec les Espoirs de la RAAL et qui a signé un contrat de trois ans en Italie. Son rêve sera évidemment d'effectuer ses grands débuts en Serie A avec le club de Toscane.



