Vincent Kompany n'a presque rien à craindre : un cadre devrait prolonger au Bayern

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Vincent Kompany n'a presque rien à craindre : un cadre devrait prolonger au Bayern
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Le Bayern Munich veut prolonger Harry Kane avant la fin du mercato. Malgré plusieurs intérêts, les discussions avancent dans le bon sens entre les deux parties.

Le Bayern Munich a un dossier prioritaire à régler avant la fin du mercato. Celui de Harry Kane. L'attaquant anglais de 32 ans, dont le contrat arrive à échéance dans un an (juin 2027), suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens et saoudiens. Vincent Kompany ne veut pas perdre son numéro neuf.

Le FC Barcelone cherche le successeur de Robert Lewandowski

Parmi les prétendants, on retrouve le FC Barcelone, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski. En Arabie saoudite, Al-Hilal suit aussi la situation de près. Le club ne cache pas son envie d'attirer un attaquant de ce calibre, même si cette piste serait difficile à concrétiser.

Plus proche d'une prolongation que d'un départ

D'après GiveMeSport, la tendance est tout autre. Kane aurait choisi de poursuivre les discussions entamées avec les dirigeants bavarois en vue d'une prolongation de contrat. Les négociations avaient débuté il y a plusieurs mois et se poursuivraient dans un climat positif.

61 buts en club et six durant la Coupe du monde 2026

Kompany s'est largement appuyé sur lui la saison dernière. En 51 rencontres avec le Bayern, Kane a inscrit 61 buts et délivré 7 passes décisives. Il a marqué à six reprises lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où l'Angleterre a atteint les demi-finales avant de s'incliner contre l'Argentine de Lionel Messi.


À 32 ans, le capitaine des Three Lions se sent bien à Munich et est au cœur du projet bavarois. Sauf retournement de situation, le Bayern espère rapidement trouver un accord afin d'écarter définitivement les convoitises et de sécuriser l'avenir de son meilleur buteur. Le Bayern débutera sa saison officiellement avec un choc contre le Borussia Dortmund en Super Coupe d'Allemagne le 22 août.

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