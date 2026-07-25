🎥 À 16 ans, le petit frère d'une star mondiale fait déjà le show en Coupe d'Europe

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 À 16 ans, le petit frère d'une star mondiale fait déjà le show en Coupe d'Europe
Photo: © photonews
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Les défenseurs ont découvert à leurs dépens les qualités de dribble de Khvisha Kvaratskhelia ces dernières années. Et ce n'est pas fini, car dans la famille Kvaratskhelia, on demande désormais le petit frère, Tornike, qui affole les réseaux depuis ses débuts en Coupe d'Europe...

On pourrait penser que le nom de famille Kvaratskhelia est assez unique pour éviter de devoir un jour demander des précisions. Mais après Khvicha, qui s'est révélé aux yeux de l'Europe avec Naples et le Paris Saint-Germain, voilà qu'un deuxième Kvara pourrait bien affoler le marché et les défenses européennes dans les années à venir. 

Tornike Kvaratskhelia (16 ans), petit frère de Khvicha, attire en effet les regards depuis quelques jours. En cause : ses débuts très remarqués en Coupe d'Europe avec le Dinamo Tbilissi. Intégré à l'équipe A au printemps dernier (nous vous avions déjà parlé de lui et des rumeurs l'envoyant... en Belgique), Tornike a été titularisé face au Zalgiris Kaunas ce jeudi.

Un style très proche de Khvicha Kvaratskhelia 

Ailier gauche comme son frère, Tornike Kvaratskhelia cultive la ressemblance avec Khvicha jusqu'à la gestuelle dans ses dribbles. Percutant, imprévisible et visiblement très intelligent dans le jeu pour son jeune âge, le "frère de" a impressionné lors de la victoire 3-0 du Dinamo Tbilissi. 

Lors du tour précédent, qui a vu les Géorgiens se qualifier péniblement aux prolongations face aux Luxembourgeois de l'US Mondorf, Tornike Kvaratskhelia avait dû se contenter de monter au jeu à deux reprises. Il franchit donc les étapes. La prochaine sera d'être décisif puisqu'il n'a pas encore marqué ni délivré de passe décisive en 8 apparitions avec le Dinamo Tbilissi.

Nul doute que s'il y parvient et dispute une saison de haut vol avec son club formateur, Kvaratskhelia aura droit à bien plus d'attention que la plupart des autres joueurs de D1 géorgienne. Mais si de tels talents y sont régulièrement formés, peut-être les scouts européens devront-ils commencer à s'y intéresser de plus près...

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