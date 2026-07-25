🎥 Le joker de Mark Van Bommel : son adjoint parle couramment français !

Mark Van Bommel arrive à la tête des Diables Rouges accompagné de Maarten Martens mais aussi d'une tête un peu moins connue en Belgique : Boudewijn Zenden. L'ex-international néerlandais pourrait cependant être un atout inattendu pour le nouveau sélectionneur belge.

C'est l'un des principaux sujets de discussion depuis sa nomination, si regrettable et réducteur que ce soit : la langue parlée par Mark Van Bommel. Alors que Rudi Garcia n'a pas parlé un mot de néerlandais sur ses deux ans et demi à la tête des Diables Rouges (si ce n'est une prononciation un peu forcée des noms de famille néerlandophone), une partie du public regrette maintenant qu'un Néerlandais arrive à la tête des Diables Rouges.

Un point si sensible que Van Bommel a même promis de s'exprimer un petit peu en français dès que possible afin de prouver sa volonté d'adaptation. Mais à court terme, il pourra en tout cas compter sur l'aide d'un de ses adjoints. Et non, étrangement, on ne pense pas à Maarten Martens (qui parle certainement français lui aussi, à bien y réfléchir), mais bien à Boudewijn Zenden.

Boudewijn Zenden parle français depuis son passage à l'OM

Si Martens, ex-Diable Rouge, est plus connu du public belge, Boudewijn Zenden est bien sûr une figure plus célèbre à l'international. Le natif de Maastricht a porté les couleurs du PSV Eindhoven, du FC Barcelone, de Chelsea, de Liverpool ou encore de l'Olympique de Marseille durant sa riche carrière assortie de 55 caps pour les Pays-Bas.

C'est naturellement sur la Canebière que Zenden, même s'il n'est resté que deux saisons à Marseille (de 2007 à 2009), a appris le français. Et pas seulement les bases, comme certains joueurs pourraient s'en contenter une fois la trentaine passée. Boudewijn Zenden est en effet devenu très à l'aise dans la langue de Molière, langue qu'il parle toujours couramment, comme le montrait cette interview ci-dessus réalisée en 2020, durant le confinement.





C'est probablement dans cette langue que Zenden communiquait encore, en 2012-2013, avec Eden Hazard, aux côtés duquel il a remporté la Ligue Europa - il était alors entraîneur adjoint de Chelsea. Quant à Van Bommel, il l'a brièvement connu au PSV Eindhoven en tant que joueur, mais a surtout fait partie de son staff en tant qu'entraîneur individuel en 2018-2019.

Le rôle de Boudewijn Zenden au sein du staff des Diables ne se limitera bien sûr pas à celui d'un éventuel interprète avec les joueurs francophones - la majorité du noyau est bilingue français-néerlandais, et tous parlent couramment l'anglais en cas de besoin. Mais c'est un atout, même si rappelons-le, les deux sélectionneurs ayant précédé Rudi Garcia... ne parlaient aucune des deux langues nationales en public (un peu plus en privé).