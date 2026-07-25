Après leurs grands débuts en équipe A, Anderlecht veut prolonger plusieurs talents de Neerpede

Le RSC Anderlecht veut continuer de mettre Neerpede au coeur de son projet. Alors que Joshua Nga Kana a déjà prolongé son contrat il y a une dizaine de jours, trois autres talents pourraient suivre.

Il s’agit de Jayden Onia Seke (17 ans), Noah Kalonji (17 ans) et Noa Ojea (16 ans). Les négociations avec leur entourage sont en cours et du côté du RSC Anderlecht, la confiance règne quant à la possibilité de parvenir à un accord dans les prochaines semaines.

Noa Ojea est considéré comme un véritable joyau

Jeudi, Onia Seke et Kalonji se sont mis en évidence lors de la rencontre européenne face à Hammarby. Jayden Onia Seke était titularisé et a livré une très bonne rencontre, tandis que Noah Kalonji a effectué en seconde période ses débuts officiels avec l’équipe première. Avec Joshua Nga Kana, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029, ils ont tous trois confirmé que Neerpede fournirait probablement du talent à Vitor Bruno cette saison.

En interne, Noa Ojea, également ailier (gauche), est lui aussi vu comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. À 16 ans, il évolue encore pour l’instant au sein de l’académie, mais Anderlecht veut sécuriser son avenir le plus rapidement possible.

Les ailiers vont recevoir leur chance

Jayden Onia Seke et Noa Ojea sont actuellement liés au club jusqu’en fin de saison prochaine, et une prolongation est donc nécessaire. Noah Kalonji, de son côté, dispose d’un contrat courant jusqu’à la mi-2028.

Dans la foulée de la prolongation de Joshua Nga Kana, le Sporting d'Anderlecht souhaite boucler dans les prochaines semaines les dossiers de ses autres pépites. Les Mauves & Blanc veulent ainsi éviter qu’à l’avenir, des clubs étrangers puissent venir trop facilement se positionner sur les plus grands talents de Neerpede. En principe, ils devraient tous recevoir leur chance cette saison.





L'objectif est également d'éviter que si l'un d'eux explose, il n'ait ensuite plus qu'un an de contrat et que le club se retrouve en position de faiblesse en cas de négociations. Comme cet été avec un certain Nathan De Cat, qui a rapporté moins qu'espéré...