C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Il ne manque plus que l'officialisation, qui ne tombera forcément pas avant le match de gala de ce soir entre le Standard et la Juventus. Loïs Openda va quitter la Vieille Dame : après la presse italienne, c'est la presse française qui le confirme.

Il y a quelques jours de ça, nous vous partagions une information en provenance de la Gazzetta dello sport : tout était réglé pour que Loïs Openda devienne le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais. Après une saison complètement ratée à la Juventus, le Belge cherchait une porte de sortie pour la saison 2026-2027 - et ce alors qu'il venait... d'y être transféré définitivement, l'option d'achat posée par le RB Leipzig étant obligatoire si certaines conditions étaient remplies.

S'il avait été cité à Lens, le club où il s'est révélé en Ligue 1, c'est bien à l'OL que Loïs Openda va signer. C'est désormais L'Equipe qui le confirme, et qui donne quelques détails supplémentaires sur le deal passé entre la Juventus et le club rhodanien. 

Pas d'option d'achat fixée par la Juventus ? 

La principale différence entre les informations de L'Equipe et celles des médias ayant relayé l'information auparavant, c'est que selon le quotidien français, la Juventus n'aurait inclus aucune option d'achat dans le prêt d'Openda à l'Olympique Lyonnais.

Openda Lois
© photonews

L'OL devrait payer environ 3 millions d'euros pour accueillir le Belge en prêt, tandis que la Juventus prendra en charge la majeure partie de son salaire conséquent et hors de portée du club français (Openda toucherait environ 8 millions d'euros brut).

Pour rappel, la Juventus avait été forcée de débourser 40 millions d'euros pour Loïs Openda au terme d'une saison lors de laquelle le Belge n'avait inscrit que 2 buts en 34 rencontres. L'option d'achat, cependant, dépendait de résultats collectifs plutôt qu'individuels : il suffisait que la Juventus termine dans les places européennes pour qu'elle soit levée. Dès le mois d'avril, la messe était dite... au grand dam de la Vieille Dame.

Lire aussi… Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

L'objectif de la Juve est donc clair : espérer que Loïs Openda retrouve en France les dispositions qui lui avaient permis d'inscrire 21 buts en 42 matchs pour le Racing Lens, et de décrocher son transfert (pour... 40 millions d'euros) au RB Leipzig. L'été prochain, fort d'une belle saison, Openda attirera plus d'intérêt et pourra rapporter un montant plus conséquent que celui que pourrait mettre l'Olympique Lyonnais en cas d'option d'achat. 

Officialisation après le match face au Standard

Si tout est désormais réglé à en croire à la fois la presse italienne et L'Equipe, l'officialisation ne tombera pas tout de suite. En effet, Loïs Openda fait partie des joueurs repris par Luciano Spalletti pour le match de gala de ce samedi à Sclessin. L'entraîneur de la Juventus manque d'attaquants. On croise donc les doigts pour que le Diable Rouge ne se blesse pas ce soir...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Juventus
Lois Openda

Plus de news

Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

14:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/07: Paixão de Oliveira Júnior

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/07: Paixão de Oliveira Júnior

17:30
Les grands défis de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (sur et en-dehors du terrain)

Les grands défis de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (sur et en-dehors du terrain)

18:00
Genk va tenter de faire monter les enchères : un nouveau candidat prêt à mettre une fortune pour Kos Karetsas

Genk va tenter de faire monter les enchères : un nouveau candidat prêt à mettre une fortune pour Kos Karetsas

17:00
Le transfert de l'été ? Vinicius Junior est cité en Premier League !

Le transfert de l'été ? Vinicius Junior est cité en Premier League !

17:30
Déception pour Anderlecht ? L'intérêt d'un grand club pour un Mauve nié par la presse locale

Déception pour Anderlecht ? L'intérêt d'un grand club pour un Mauve nié par la presse locale

16:30
Thorgan Hazard déjà buteur, mais Charleroi décroche un beau partage contre le Racing Lens

Thorgan Hazard déjà buteur, mais Charleroi décroche un beau partage contre le Racing Lens

15:30
Un ancien jeune d'Anderlecht et ex-international espoirs a trouvé un nouveau défi

Un ancien jeune d'Anderlecht et ex-international espoirs a trouvé un nouveau défi

15:00
🎥 Le joker de Mark Van Bommel : son adjoint parle couramment français !

🎥 Le joker de Mark Van Bommel : son adjoint parle couramment français !

14:00
2
L'agent de Romelu Lukaku fait une déclaration claire concernant son avenir

L'agent de Romelu Lukaku fait une déclaration claire concernant son avenir

13:00
🎥 À 16 ans, le petit frère d'une star mondiale fait déjà le show en Coupe d'Europe

🎥 À 16 ans, le petit frère d'une star mondiale fait déjà le show en Coupe d'Europe

13:30
L'un des héros de la Coupe du Monde 2026 a trouvé son nouveau (et dernier ?) défi

L'un des héros de la Coupe du Monde 2026 a trouvé son nouveau (et dernier ?) défi

12:30
Une guerre PSG-Real Madrid pour un joueur à... 130 millions d'euros ?

Une guerre PSG-Real Madrid pour un joueur à... 130 millions d'euros ?

12:00
Excellente nouvelle pour Charleroi : un cadre, sur le départ, va finalement rester

Excellente nouvelle pour Charleroi : un cadre, sur le départ, va finalement rester

11:00
1
Anderlecht a un concurrent pour Ludwig Augustinsson dans le viseur

Anderlecht a un concurrent pour Ludwig Augustinsson dans le viseur

11:30
1
Yann Sommer explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges à la surprise générale

Yann Sommer explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges à la surprise générale

10:00
Après leurs grands débuts en équipe A, Anderlecht veut prolonger plusieurs talents de Neerpede

Après leurs grands débuts en équipe A, Anderlecht veut prolonger plusieurs talents de Neerpede

10:30
Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ?

Promise David aurait-il confirmé lui-même son départ de l'Union Saint-Gilloise ?

09:00
1
On a craint le pire mais un Diable Rouge fait son retour : "Il est très important pour nous"

On a craint le pire mais un Diable Rouge fait son retour : "Il est très important pour nous"

09:30
Un grand talent belge à suivre : le PSV Eindhoven lui offre un nouveau contrat

Un grand talent belge à suivre : le PSV Eindhoven lui offre un nouveau contrat

08:30
Wouter Vandenhaute assiste à un premier match très réussi en tant que président de l'Antwerp

Wouter Vandenhaute assiste à un premier match très réussi en tant que président de l'Antwerp

08:00
Vitor Bruno privilégie les meilleurs : certains Anderlechtois sont prévenus

Vitor Bruno privilégie les meilleurs : certains Anderlechtois sont prévenus

07:30
Une voix s'élève pour défendre Van Bommel: "Je ne comprends pas ce que ces Wallons ont contre les Néerlandais"

Une voix s'élève pour défendre Van Bommel: "Je ne comprends pas ce que ces Wallons ont contre les Néerlandais"

07:00
2
Cinq joueurs pour deux places : que peut apporter Bruny Nsimba à l'attaque du Standard ? Interview

Cinq joueurs pour deux places : que peut apporter Bruny Nsimba à l'attaque du Standard ?

19:00
Le Real Madrid insiste pour Michael Olise et le Bayern de Vincent Kompany prépare sa riposte

Le Real Madrid insiste pour Michael Olise et le Bayern de Vincent Kompany prépare sa riposte

23:30
L'Italie a trouvé son nouveau sélectionneur... et ce n'est ni Guardiola ni Ancelotti

L'Italie a trouvé son nouveau sélectionneur... et ce n'est ni Guardiola ni Ancelotti

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/07: Van Der Brempt - Koopmeiners

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/07: Van Der Brempt - Koopmeiners

21:35
"Nous avons besoin de joueurs comme ça" : Paulo Fonseca est conquis par Julien Duranville

"Nous avons besoin de joueurs comme ça" : Paulo Fonseca est conquis par Julien Duranville

22:35
Un ancien Diablotin refroidit un club de Serie A : il privilégie la Ligue des champions

Un ancien Diablotin refroidit un club de Serie A : il privilégie la Ligue des champions

21:35
Nathan De Cat a choisi Hoffenheim et ce choix plaît énormément... au Bayern Munich

Nathan De Cat a choisi Hoffenheim et ce choix plaît énormément... au Bayern Munich

22:00
Daniel Van Buyten en est convaincu : Mark Van Bommel a tout pour réussir avec les Diables Rouges

Daniel Van Buyten en est convaincu : Mark Van Bommel a tout pour réussir avec les Diables Rouges

21:01
"Dans les 12-15 prochains jours, cela doit être réglé" : Philippe Albert met déjà la pression sur Van Bommel

"Dans les 12-15 prochains jours, cela doit être réglé" : Philippe Albert met déjà la pression sur Van Bommel

20:32
1
Telenet, Proximus, Orange, VOO, DAZN... quelle est l'offre la plus intéressante pour suivre la Jupiler Pro League ?

Telenet, Proximus, Orange, VOO, DAZN... quelle est l'offre la plus intéressante pour suivre la Jupiler Pro League ?

19:30
1
Vincent Kompany n'a presque rien à craindre : un cadre devrait prolonger au Bayern

Vincent Kompany n'a presque rien à craindre : un cadre devrait prolonger au Bayern

20:00
Un jeune talent de La Louvière rejoint un club de Série A

Un jeune talent de La Louvière rejoint un club de Série A

24/07
1
Changement de plan à Bruges : la nouvelle cible prioritaire jugée trop chère par la direction

Changement de plan à Bruges : la nouvelle cible prioritaire jugée trop chère par la direction

24/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved