Encore une défaite : le Club de Bruges termine sa préparation sur une (très) mauvaise note

Le Club Bruges n'a pas encore retrouvé le chemin de la victoire. Battus 2-1 par Rennes, les hommes d'Ivan Leko enchaînent un troisième revers avant la Supercoupe de Belgique contre l'Union.

Le temps commence à presser pour Ivan Leko. À moins d'une semaine de la Supercoupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges s'est une nouvelle fois incliné en préparation. Battus 2-1 par Rennes, les Blauw en Zwart enchaînent une troisième défaite de rang et ne dégagent pas beaucoup de certitudes.

Le plus important n'était pas le résultat, mais le contenu. Et sur ce point, Leko a encore du travail avant le début de la saison. Le Club a eu du mal à entrer dans son match. Plus précis dans les passes et plus dangereux dans les derniers mètres, les Rennais ont logiquement pris l'avantage après une demi-heure de jeu. Kévin Lepaul a profité d'un marquage trop laxiste pour tromper Yann Sommer de la tête.

Des bons arrêts pour Yan Sommer

Titulaire dans les buts, Sommer a réalisé plusieurs interventions importantes, notamment en début de rencontre. Devant, Carlos Forbs a été le Brugeois le plus dangereux. Le Portugais a fait des différences sur son côté, sans que ses centres ne soient récompensés...

Tresoldi a manqué son penalty

Le Club de Bruges est revenu à hauteur à la 70e minute. Sabbe a profité d'un ballon mal repoussé après un corner pour inscrire le 1-1. Quelques minutes plus tard, les Brugeois ont obtenu un penalty à la suite d'une main dans la surface. Tresoldi s'est chargé de tirer, mais le gardien rennais a remporté son duel. Rennes en a profité pour reprendre l'avantage en fin de rencontre et s'imposer 2-1.

Attention à l'Union Saint-Gilloise



Plusieurs cadres, dont Hans Vanaken, Brandon Mechele, Joaquin Seys et Joel Ordóñez, ne sont pas encore revenus, mais le temps commence à manquer. Vendredi prochain, face à l'Union Saint-Gilloise, il ne sera plus question de préparation.