Il valait 11 millions d'euros : un ancien flop du Club de Bruges bientôt de retour en Belgique ?

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Il valait 11 millions d'euros : un ancien flop du Club de Bruges bientôt de retour en Belgique ?
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David Okereke pourrait retrouver la Belgique. Un an après son transfert avorté, l'ancien Brugeois est de nouveau sur les radars.

Selon le journaliste italien Salvatore Ferrante, David Okereke est suivi par plusieurs clubs. Un retour en Belgique est de nouveau évoqué pour l'ancien attaquant du Club de Bruges, qui attire l'attention de plusieurs formations.

"David Okereke a suscité l'intérêt de clubs de haut niveau en Serie B et à l'étranger, notamment en Belgique et en Turquie. Le joueur n'a pas pris de décision, car il attend le meilleur projet sportif", a indiqué Ferrante.

Qui va recruter l'ex-joueur du Club de Bruges ?

Le Cercle de Bruges est passé tout près de rapatrier Okereke à la fin du mercato estival l'an dernier. L'attaquant nigérian, qui avait porté les couleurs du Club, est resté à l'US Cremonese, où son contrat arrive à échéance.

L'été dernier, le Cercle avait formulé une offre de trois millions d'euros pour s'attacher les services d'Okereke, alors lié au club italien jusqu'en juin 2026. À l'époque, sa valeur marchande était estimée à 2,2 millions d'euros par Transfermarkt. Depuis, cette estimation est tombée à 1,4 million d'euros.


L'attaquant nigérian a porté les couleurs du Club de Bruges entre 2019 et 2022, disputant 72 rencontres sous le maillot Blauw en Zwart pour un total de 15 buts et 12 passes décisives.

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