La Premier League insiste : l'Union Saint-Gilloise négocie jusqu'au bout

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La Premier League insiste : l'Union Saint-Gilloise négocie jusqu'au bout
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Kjell Scherpen devrait bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise. Les discussions avec Ipswich Town avancent bien et un accord entre les deux clubs est proche. Le gardien néerlandais veut retourner en Premier League.

Absent ce samedi lors du match amical face à Lille (victoire 2-1), Kjell Scherpen n'était pas laissé au repos. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise est en passe de rejoindre Ipswich Town, qui négocie activement avec le club bruxellois depuis plusieurs semaines.

Une question de jours ?

Arrivé à l'Union Saint-Gilloise l'été dernier en provenance de Brighton (le même propriétaire que l'Union), Scherpen n'aura mis que quelques mois pour s'imposer. Le gardien néerlandais a disputé 43 rencontres sous les couleurs bruxelloises, avec 21 clean sheets à la clé. Des performances qui ont fait grimper sa valeur marchande à huit millions d'euros, selon Transfermarkt.

Ces prestations n'ont pas échappé à Ipswich Town, qui souhaite le rapatrier en Angleterre. Mais les discussions ont pris un peu plus de temps que prévu. L'Union devait penser à ses intérêts financiers, puisqu'une partie de l'indemnité de transfert reviendra à Brighton en raison d'une clause négociée lors de son départ. Les deux clubs sont proches d'un accord selon Het Nieuwsblad.

Kjell Scherpen veut s'imposer en Premier League

En 2021, il avait quitté l'Ajax Amsterdam pour Brighton, où il n'avait pas réussi à s'imposer. Après plusieurs prêts, notamment au KV Ostende, c'est à l'Union qu'il a retrouvé son meilleur niveau. À 26 ans, il espère s'installer durablement en Premier League.

Un autre gardien dans le viseur de l'Union Saint-Gilloise


Le départ de Scherpen obligera l'Union à réorganiser sa hiérarchie dans les buts. Le club bruxellois a annoncé l'arrivée de Keo Boets, qui évoluait au STVV et au KRC Genk. Avec son intégration, l'Union retrouve un groupe composé de quatre portiers. Jonas Kersken fait partie des profils étudiés pour le poste de numéro un. Le gardien allemand sort d'une saison convaincante avec l'Arminia Bielefeld, où il était le titulaire indiscutable.

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