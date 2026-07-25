L'agent de Romelu Lukaku fait une déclaration claire concernant son avenir

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'agent de Romelu Lukaku fait une déclaration claire concernant son avenir
Photo: © photonews
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L'avenir de Romelu Lukaku ne semble pas s'écrire à Naples. Alors que le doute demeure concernant l'identité de son futur club, l'agent du Diable Rouge s'est exprimé assez clairement : Lukaku ne restera pas où on ne veut pas de lui.

Romelu Lukaku aura une nouvelle décision très importante à prendre cet été. Après une deuxième saison à Naples gâchée par une grave blessure, les relations entre le Belge et sa direction se sont considérablement dégradées. Lukaku a en effet décidé, contre l'avis de son club, de terminer sa revalidation en Belgique plutôt qu'en Italie, et a mis l'équipe nationale au premier plan ces derniers mois au détriment des Partenopei.

Après une Coupe du Monde 2026 paradoxale, lors de laquelle il n'a jamais paru capable d'être titulaire mais a été décisif presque à chaque fois qu'il est monté au jeu, Romelu Lukaku va donc revenir à Naples... pour mieux partir dès cet été. Même s'il lui reste un an de contrat, on l'imagine en effet mal rester au club, comme l'a confirmé à demi-mot son agent Federico Pastorello.

Romelu Lukaku ne restera pas "où l'on ne veut pas de lui"

C'est d'abord le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, qui s'est exprimé sur la situation de Lukaku en conférence de presse ce jeudi. Il est resté évasif : "Nous évaluerons la situation quand Romelu reviendra de vacances. Il est évident que nous avons beaucoup investi pour Rasmus Hojlund, et il faudra donc essayer de faire en sorte que les intérêts de tout le monde s'alignent", déclare-t-il. 

Et Federico Pastorello est très clair : pas question pour Romelu Lukaku de rester à Naples s'il est second choix. "Être le deuxième attaquant du Napoli ? Bien sûr que non. Romelu est un joueur hors du commun et il l'a déjà montré", déclare l'agent du Diable Rouge via Sky Italia. "Il est l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Cela me paraît difficile d'accepter une telle situation. Il peut y avoir une hiérarchie mais cela doit se décider sur le terrain".


Romelu Lukaku ne devrait donc pas rester s'il n'a pas de garanties. "Romelu n'est pas quelqu'un qui reste là où l'on ne veut pas de lui", conclut Pastorello. Reste à voir s'il se battra pour une place de n°1, ou cherchera une solution cet été. Car ce dont a surtout besoin Lukaku actuellement, on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est de rythme et de temps de jeu. Ce qu'il n'obtiendra pas s'il fait office de doublure de Hojlund à Naples à la reprise du championnat...

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