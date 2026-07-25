Le transfert de l'été ? Vinicius Junior est cité en Premier League !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le transfert de l'été ? Vinicius Junior est cité en Premier League !
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Vinicius Jr pourrait-il quitter le Real Madrid cet été ? Les Merengue veulent renforcer leurs flancs avec Yan Diomandé, et le Brésilien, qui arrive en fin de contrat dans un an, pourrait en faire les frais. Qui en profitera ? Arsenal tenterait en tout cas le coup...

À un an de la fin de son contrat, Vinicius Jr (26 ans) semble bien loin d'une prolongation après des années un peu frustrantes au Real Madrid, où il n'est plus la star incontestée depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Qui plus est, les rumeurs insistantes d'une arrivée de Yan Diomandé (19 ans), l'ailier du RB Leipzig, ont de quoi faire s'interroger sur l'avenir du Brésilien.

Si le Real achète Diomandé, qui plus est pour la somme folle de 130 millions d'euros que certains médias évoquent, il n'y aura plus forcément de place dans le noyau pour Vinicius. Qui profiterait alors de l'occasion pour s'offrir ses services ? D'après The Athletic, Arsenal aimerait en tout cas tenter le coup. 

Le champion d'Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des Champions aurait en tout cas fait du dossier sa priorité si Vinicius Jr venait bel et bien à ne pas prolonger son contrat. Aucun contact, précise le quotidien anglais, n'a encore eu lieu entre les deux clubs. 

Le transfert de l'été pour Arsenal ?

Arsenal a perdu Leandro Trossard cet été, parti au Besiktas ; Vinicius Jr serait bien sûr un remplaçant d'un tout autre calibre, que ce soit sur le plan sportif ou en termes de star power. Les Gunners réaliseraient là l'un des gros coups de l'été et l'un des plus gros transferts qu'ait pu réaliser un club anglais ces dernières années. 


Vinicius Jr reste sur une saison pleine avec le Real Madrid, malgré l'absence de trophée collectif. Il a inscrit 22 buts pour les Merengue, avant de disputer une Coupe du Monde 2026 réussie avec le Brésil à titre individuel (4 buts), beaucoup moins sur le plan collectif (élimination en 8e de finale contre la Norvège). 

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