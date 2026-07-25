Les grands défis de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (sur et en-dehors du terrain)

Mark Van Bommel est donc le nouveau sélectionneur des Diables Rouges... et rarement un nouveau venu à la tête de l'équipe nationale belge aura été aussi critiqué avant même de diriger son premier entraînement. Les défis qui attendent le Néerlandais ne seront pas que sportifs.

Séduire les supporters... au nord, mais surtout au sud du pays

L'évaluation négative de Rudi Garcia par Vincent Mannaert est-elle liée à de basses considérations communautaires ? Le directeur sportif de l'URBSFA a-t-il été plus sévère avec le sélectionneur parce qu'il... parle français ? Si vous voulez notre avis, très clair : non. Pas le moins du monde. La presse a-t-elle été plus sévère avec Garcia en Flandre qu'en Wallonie ? Peut-être... mais elle est traditionnellement bien plus sévère au nord du pays qu'au sud, et Van Bommel ne sera pas épargné.

Alles is communautair in België… pic.twitter.com/mwtX4b3W8r — Jan Wostyn (@JanWostyn) July 24, 2026

Bref : non, le départ de Garcia n'est pas "communautaire". Mais malheureusement, le communautaire s'est invité dans le débat au sein du public, bien aidé par des consultants qui y reviennent systématiquement et des pages de supporters qui multiplient les sondages et les questions "innocentes". Le public francophone est réticent à voir un Néerlandais à la tête des Diables, craint peut-être que la connexion ramenée par Garcia après des années de Tedesco et de Martinez (qui ne parlaient qu'anglais en public) disparaisse.

Mark Van Bommel va donc faire connaissance avec cette drôle de réalité bien belge. Il en est conscient, ou le fait qu'il prévoie d'apprendre le français n'aurait pas été rendu public. Comme d'habitude, il suffira de quelques victoires et d'un jeu chatoyant pour que tout le monde oublie la langue qu'il parle. Si seulement cela pouvait n'avoir aucune importance tout court...

La succession de Thibaut Courtois... ou pas ?

C'est l'un des points d'interrogation post-Coupe du Monde 2026 : que va faire Thibaut Courtois ? Le gardien du Real Madrid a sous-entendu (voire même affirmé) qu'il aimerait prendre une année sabbatique mais que si l'Union Belge n'acceptait pas, il prendrait probablement sa retraite internationale. Notre avis est clair : si c'est sa condition, qu'il la prenne, par respect pour les autres gardiens et pour le maillot.





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Mais ce ne sera peut-être pas l'avis de Van Bommel, et après tout, Courtois reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Que va faire le nouveau sélectionneur ? On imagine qu'il aura une discussion avec le Madrilène... mais l'affaire pourrait aussi se régler entre ce dernier et Vincent Mannaert. Dans tous les cas, il faudra remettre Senne Lammens en confiance, ou oser trancher en faveur de Mike Penders, selon leur début de saison. Le passé commun de Mark Van Bommel à l'Antwerp aura-t-il une influence sur son choix?

Cette fois, ce sera l'heure des adieux pour Witsel... et d'autres ?

Le discours de Rudi Garcia était celui d'un "baroud d'honneur", d'une dernière danse, pour la génération dorée. Avec un quart de finale, certains vont pouvoir s'en aller par la grande porte, avant qu'il soit trop tard et que les souvenirs passent d'émus à amers. On ne doute pas qu'Axel Witsel, dont le rôle de quasi-assistant de Garcia a pu être critiqué mais qui a aussi joué un peu plus que prévu (surtout en quart de finale), va désormais faire ses adieux, même s'il ne le dira plus publiquement.

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Mais Van Bommel devra peut-être aussi avoir une discussion avec un Kevin De Bruyne qui apparaît en bout de course. Bien sûr, KDB peut toujours apporter au groupe, même si ce n'est probablement plus en tant que titulaire. Mais est-ce vraiment utile de l'appeler pour monter au jeu en Ligue des Nations ? Kevin en a-t-il envie ? Ou préfère-t-il lui aussi partir sur une bonne note ? On ne serait pas contre une dernière sélection, peut-être présentée comme telle, afin de réserver une ovation digne de son statut à l'un des cinq meilleurs joueurs de l'histoire de notre football.

L'Italie et la France pour débuter : pas un cadeau

Mark Van Bommel n'aura pas droit à un tour de chauffe. Un peu comme Rudi Garcia, et au contraire de Domenico Tedesco qui avait commencé son mandat par deux amicaux sans pression et retentissants contre la Suède et l'Allemagne. Garcia, lui, l'avait entamé par deux matchs-couperets face à l'Ukraine, dont il fallait absolument émerger victorieux - et il s'en est fallu de peu.

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Les deux premiers matchs de Van Bommel à la tête des Diables Rouges ? En Italie pour la première d'Andrea Pirlo, et à domicile face à la France pour la deuxième de Zinedine Zidane. Drôle de groupe de Nations League où trois légendes se retrouvent entourées d'énormes attentes sur le banc de leur équipe respective. Obligation de résultat pour le nouveau sélectionneur des Diables ? Oui et non.

Obligation de faire bonne figure, par contre, c'est certain. Deux défaites ou pire encore, une gifle ? Ce serait très mal vécu par un public qui, peut-être injustement, aura en tête une Belgique dont le dernier match a été une courte et honorable défaite face au champion du monde. Les Diables Rouges ont été la seule équipe à marquer face à l'Espagne à la Coupe du Monde 2026... et si en réalité, c'est un détail, pour les supporters, ça veut dire beaucoup.

Réussir sa première sélection

Mais avant ces deux premiers matchs, qui sont peut-être parmi les matchs les plus compliqués qu'ait jamais eu à négocier un nouveau sélectionneur fédéral, il y aura bien sûr une première sélection. Et celle de Mark Van Bommel sera certainement encore plus étudiée et critiquée que d'habitude (on sait que c'est l'un des exercices préférés du public, de la presse et des consultants, et il faut avouer que c'est toujours un moment assez excitant).

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Qui passera à la trappe ? Quels "oubliés" de Rudi Garcia feront leur retour ? Il suffira à Van Bommel d'appeler l'un ou l'autre chouchou ignoré par son prédécesseur, comme Mika Godts, Lucas Stassin ou Romeo Lavia, et il récoltera déjà des louanges. Les anciens de l'Antwerp comme Keita et Vermeeren, s'ils sont repris, éviteront-ils les accusations de favoritisme ? Nous pourrions ajouter des lignes de questions supplémentaires... et ce sera à Mark Van Bommel de répondre. Sans pression...