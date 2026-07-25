L'un des héros de la Coupe du Monde 2026 a trouvé son nouveau (et dernier ?) défi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'un des héros de la Coupe du Monde 2026 a trouvé son nouveau (et dernier ?) défi
Photo: © photonews
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Vozinha a été l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026, et a même été placé par les supporters dans l'équipe-type du tournoi. À 40 ans, le portier du Cap Vert va profiter de cette gloire nouvelle pour décrocher un nouveau défi.

C'est l'une des belles histoires de cette Coupe du Monde 2026. Le parcours du Cap Vert a épaté le monde entier, et l'un des petits poucets de la compétition a réussi à se hisser en 16e de finale, où il aura même fait douter le champion du monde en titre argentin jusqu'aux prolongations.

L'un des héros de cette performance historique a été Vozinha, le gardien de but vétéran des "Dragons Bleus". Un portier pourtant anonyme avant ce tournoi, puisqu'il évoluait en D2 portugaise, où il n'était même pas titulaire. Auteur de performances XXL, Vozinha a été l'une des révélations de la Coupe du Monde 2026.

Vozinha va signer à Colo Colo (Chili)

Les supporters sont devenus fans de ce gardien de 40 ans, devenu professionnel à l'âge de 26 ans seulement, et dont la carrière va prendre une tournure inattendue. Fort d'une place dans l'équipe-type du tournoi (désignée par les votes du public), Vozinha était libre cet été après la fin de son bail à Chaves.

Il avait été cité dans de nombreux clubs, parfois prestigieux : l'Inter Miami, notamment, s'intéressait à son profil. Mais Vozinha ne retrouvera pas Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qu'il a manqué d'éliminer en 16e de finale. Le Capverdien va plutôt signer en Amérique du Sud.

En effet, le président du club de Colo Colo a révélé la nouvelle : Vozinha va passer sa visite médicale et s'engager en faveur du club chilien, actuel leader solide du championnat avec 13 points d'avance sur son plus proche poursuivant.

Pour Vozinha, c'est une première aventure outre-Atlantique, lui qui a quitté l'Afrique en 2015 après des débuts au Cap Vert et en Angola. Il aura ensuite évolué en Moldavie, à Chypre et en Slovaquie au fil de sa carrière. 

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