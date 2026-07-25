Matthieu Epolo ne jouera pas la seconde période de Standard - Juventus : suivez la rencontre en live commenté

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Matthieu Epolo ne jouera pas la seconde période de Standard - Juventus : suivez la rencontre en live commenté
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Rencontre amicale de gala à Sclessin, où le Standard accueille la Juventus ce samedi soir. Une petite surprise dans la composition de Vincent Euvrard, dont on aura les tenants ou aboutissants au fur et à mesure de la rencontre.

Loïc Woos

Pirard remplace Epolo pour la deuxième période

C'est reparti, avec un changement côté Standard : Matthieu Epolo cède sa place à Lucas Pirard. Il y en a plusieurs du côté de la Juventus, avec notamment la montée au jeu de Joao Mario.

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0-0 au repos entre le Standard et la Juventus

C'est la pause, et pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'occasions franches, mais une bonne mise en place tactique du Standard qui procure des problèmes à la Juventus. Le score est de 0-0 au repos.

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Peu de grosses occasions entre le Standard et la Juventus

On vient de passer la demi-heure de jeu dans cette rencontre amicale entre le Standard et la Juventus, toujours sur le score de 0-0. Des imprécisions italiennes, surtout, ont permis au Standard de se montrer dangereux, notamment grâce à une belle frappe de Trouillet déviée en corner. De son côté, la Vieille Dame a contré à quelques reprises, notamment via Adin Licina, mais n'a pas non plus véritablement réussi à inquiéter Matthieu Epolo. 17.650 spectateurs sont présents à Sclessin pour assister à cette rencontre.

Loïc Woos

Le Standard bien en jambes dans les premières minutes

Premières minutes pour le Standard qui s'est procuré une première occasion dès les premiers instants après une très mauvaise passe d'Adzic sur le coup d'envoi. Trois bonnes minutes pour les Rouches, suivies d'un centre du même Adzic captée par Epolo et d'une frappe lointaine de la Juventus, sans danger.

Le Standard est hybride, Mortensen occupe bien le rôle de troisième défenseur central, mais Fossey vient assez souvent se mettre sur la même ligne pour former un quatre arrière, et un 4-4-2 en perte du ballon. Le Standard se projette alors à 3 derrière avec Karamoko, Hautekiet, et soit Mortensen soit un milieu de terrain (Trouillet ou Ilaimaharita) qui ferme l'axe. Un système qui contient, pour le moment, bien la Juventus.

Loïc Woos

C'est parti entre le Standard et la Juventus !

C'est parti pour cette rencontre entre le Standard et la Juventus ! Vous retrouverez sur ce même article le déroulé de la partie en temps réel, puis un article résumé, des réactions, interviews et analyses sur notre site internet Walfoot.be.

Rencontre amicale de gala à Sclessin, où le Standard accueille la Juventus ce samedi soir. Une petite surprise dans la composition de Vincent Euvrard, dont on aura les tenants ou aboutissants au fur et à mesure de la rencontre.

Sclessin s'apprête à vivre une belle soirée de football, avec le Standard qui accueille la Juventus à deux semaines de la réception du Cercle de Bruges dans le cadre de la première journée de championnat.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard se rapproche, dans sa composition, davantage de ce qui pourrait être le onze qui débutera face aux Groen & Zwart. Et il y a quelques surprises.

Alors que les Rouches ont pris l'habitude d'évoluer en 3-5-2, ou en 5-3-2 depuis le début de la préparation, on ne compte que quatre défenseurs, dont deux latéraux et deux centraux. Le passage vers une défense à 4, alors ?

Une petite surprise dans la composition de Vincent Euvrard contre la Juventus

Impossible de le dire avec certitude à l'heure d'écrire ces lignes, une petite heure avant le coup d'envoi. Mais la tendance penche vers le non, avec un axe central composé d'Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et soit Gustav Mortensen, soit Marlon Fossey comme troisième défenseur central. Petite probabilité supplémentaire qu'il s'agisse du Danois.

Lire aussi… C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

L'autre occuperait le rôle de piston, avec Salieu Drammeh de l'autre côté, lui qui était pourtant décrit comme un joueur plus offensif par Vincent Euvrard. Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra, Alexis Trouillet et Casper Nielsen sont alignés, avec Adnane Abid et Timothé Nkada dans une position plus avancée. Environ 16 000 supporters sont attendus à Sclessin pour cette rencontre.

Loïs Openda n'est pas sur la feuille de match

La composition de la Juventus, sans Loïs Openda, qui ne figure finalement pas sur la feuille de match puisqu'il finalise son arrivée à Lyon : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiasso, Locatelli, Douglas Luiz, Licina, Adzic, Boga, Durimisi. 

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