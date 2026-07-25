Un ancien jeune d'Anderlecht et ex-international espoirs a trouvé un nouveau défi

Stéphane Omeonga, ancien jeune de Neerpede passé notamment par le Cercle de Bruges dans sa carrière, a changé de club. Il a signé en D2 grecque en faveur du club de Niki Volos.

Désormais âgé de 30 ans, Stéphane Omeonga évoluait depuis 2025 en Grèce, en faveur de Panserraikos. Après avoir disputé 45 matchs en faveur du club de D1 grecque, il quitte Panserraikos et descend d'un échelon puisqu'il s'est engagé officiellement au Niki Volos, en D2.

Il s'agira du neuvième club professionnel d'Omeonga depuis son départ du RSC Anderlecht, où il a été formé, en 2016.

Après l'Italie (Avellino, Genoa, Pescara), un retour en Belgique au Cercle de Bruges, des passages en Ecosse (Hibernian, Livingston FC) et en Israël (Bnei Sakhnin), le milieu central continue donc sa carrière en Grèce.

En Espoirs avec Lukébakio et Saelemaekers

Stéphane Omeonga a porté les couleurs de l'équipe nationale U21 de 2017 à 2019. Il a notamment cotoyé à l'époque nombre de futurs Diables Rouges tels que Dodi Lukébakio, Alexis Saelemaekers, Orel Mangala ou encore Yari Verschaeren.



Considéré comme un talent dès son plus jeune âge, Omeonga n'a toutefois jamais vraiment passé le cap nécessaire pour exploser au plus haut niveau. C'est pour le club écossais du Livingston FC qu'il aura disputé le plus de matchs (63) durant sa carrière.