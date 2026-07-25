Vitor Bruno privilégie les meilleurs : certains Anderlechtois sont prévenus

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Vitor Bruno privilégie les meilleurs : certains Anderlechtois sont prévenus
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Les jeunes de Neerpede ont encore été mis à l'honneur contre Hammarby. Vitor Bruno confirme qu'ils auront un vrai rôle cette saison.

Contre Hammarby, Vítor Bruno a laissé plusieurs joueurs expérimentés sur le banc pendant toute la rencontre. Après le coup de sifflet final, le coach portugais a expliqué que ces choix étaient pleinement assumés. Pour lui, la qualité passe avant l'expérience.

"Les jeunes ont joué parce qu'ils ont les qualités. Pour moi, l'âge n'est pas un problème, mais ce n'est pas une excuse non plus", a expliqué Bruno. "Hammarby avait une moyenne d'âge supérieure de trois ans à la nôtre, mais ça ne veut rien dire. Mes jeunes joueurs ont les qualités pour être ici."

Pas de statuts

Dès sa présentation, Bruno avait prévenu que personne ne serait automatiquement assuré d'une place de titulaire. Un message qu'il a répété après la rencontre. "Depuis mon premier jour, j'ai dit qu'il n'y a pas de statuts dans ce groupe. Les meilleurs jouent. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Si un jeune me montre qu'il est prêt, alors il jouera."

Il a offert du temps de jeu à Onia-Seke, Nga Kana, Kalonji et Keita. Adriano Bertaccini, Tristan Degreef et Mario Stroeykens n'ont pas quitté le banc. Un choix qui montre que l'entraîneur portugais privilégie les joueurs qu'il estime les plus performants, sans tenir compte de leur statut ou de leur expérience.

Kana comprend le message de Vítor Bruno

Marco Kana, révélé très jeune à Anderlecht, se reconnaît pleinement dans l'approche de son entraîneur. Le défenseur sait mieux que quiconque à quel point la confiance peut être déterminante pour un talent de Neerpede. "On ne regarde pas leur âge. S'ils sont sur le terrain, on attend autant d'eux que des joueurs plus âgés", explique Kana.

Selon lui, la méthode de Bruno colle à l'identité d'Anderlecht. "Le coach estime qu'un joueur de 16 ans doit avoir autant de chances que quelqu'un de 25 ou 35 ans. Seul compte ce que tu montres à l'entraînement et en match. Il n'hésitera jamais à lancer des joueurs issus de l'académie. C'est dans son ADN, et dans celui d'Anderlecht aussi."

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