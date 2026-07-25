Yann Sommer explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges à la surprise générale

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Yann Sommer explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges à la surprise générale
Photo: © photonews
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Yann Sommer aurait aussi pu choisir une nouvelle aventure dans l’un des grands championnats européens, mais le gardien suisse a, contre toute attente, décidé de signer un contrat de trois saisons au Club de Bruges. Il s'en est expliqué.

L'ancien gardien du Bayern Munich et de l'Inter, âgé de 37 ans, explique pourquoi les Blauw & Zwaert représentaient pour lui l'étape idéale à ce stade de sa carrière. Les premiers contacts ont eu lieu pendant ses vacances, lorsque le Club de Bruges a approché son entourage.

"J'ai d'abord parlé avec mon agent pour savoir exactement quel était le projet. Ensuite, il y a eu des échanges avec l'entraîneur, le directeur sportif et le président. Je voulais sentir ce que représentait le club, et le feeling a tout de suite été bon", raconte-t-il dans Het Nieuwsblad.

Yann Sommer privilégie la qualité de vie 

Pour Yann Sommer, ce n'est pas seulement le projet sportif qui a fait la différence. L'environnement dans lequel lui et sa famille allaient s'installer a aussi joué un rôle important. "Le Club de Bruges est ambitieux, dispose d'excellentes installations, joue la Ligue des champions et veut gagner des trophées. Cela m'a énormément séduit", énumère le Suisse.

Avant de prendre sa décision définitive, il s'est rendu lui-même en Belgique pour mieux découvrir le club et ses environs. "Je suis allé voir le centre d'entraînement, puis j'ai roulé un peu à Knokke et je suis même allé me baigner dans la mer", sourit Sommer.

"J'aime la nature et Knokke est un endroit magnifique pour vivre. En rentrant, j'ai tout de suite dit à ma famille que le Club Bruges pourrait bien être ma prochaine destination".

L'ancien joueur du Club, Ardon Jashari, a également joué un rôle. "Je lui ai envoyé quelques messages pour lui demander comment on vit ici. Il n'avait que du positif à dire sur le Club et la Belgique."

Des cambriolages en Italie qui ont pesé dans la balance

Si Sommer a finalement opté pour un environnement calme, c'est aussi pour des raisons personnelles. Durant sa période en Italie, il a été victime de plusieurs cambriolages. "Une bonne sécurité, c'est important," dit-il. "On m'a cambriolé non pas une, mais deux fois dans mon appartement à Milan. Avant cela, c'était aussi arrivé en Allemagne. On n'est jamais chez soi quand ça arrive, mais cela reste un énorme choc. Je préfère ne pas trop en parler". 

Malgré ses 37 ans, Sommer est loin de penser à arrêter. Au contraire, il a sciemment signé un contrat de trois saisons. "Cela montre à quel point le Club de Bruges me fait confiance. Je veux être la meilleure version de moi-même. Je me mets beaucoup de pression", affirme l'ex-international suisse (il a pris sa retraite en sélection en 2024).

Il n'est donc pas encore question d'adieux, même au terme de ce bail longue durée à Bruges. "Je veux continuer encore au moins cinq ans. Le jour où ma motivation disparaîtra, je serrerai la main de tout le monde et j'arrêterai. Mais ce moment est encore très loin", conclut le nouveau gardien des Gazelles.

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