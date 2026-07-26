Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !



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Deviens fan de Ipswich Town! 9 Kjell Scherpen va bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise. Les discussions avec Ipswich Town ont avancé et un accord entre les deux clubs a été trouvé. Le gardien néerlandais retourne donc en Premier League.



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