De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA
Photo: © photonews
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La FIFA est de nouveau sous le feu des critiques. La lettre de Gianni Infantino adressée à l'Argentine soulève de nombreuses questions.

L'Espagne est devenue championne du monde la semaine dernière en battant l'Argentine 1-0. Des incidents ont éclaté entre les deux équipes après la rencontre, poussant la FIFA à ouvrir une enquête disciplinaire.

Enquête sur le comportement des Argentins

Plusieurs joueurs argentins, dont Leandro Paredes et Nahuel Molina, ont été impliqués dans des échauffourées avec des internationaux espagnols, ce qui a terni les célébrations.

Pourtant, la lettre de Gianni Infantino adressée à Claudio Tapia, le président de la fédération argentine, montre que le patron de la FIFA loue les prestations de l'Albiceleste. Dans ce courrier, il félicite l'Argentine pour le résultat obtenu et remercie la fédération pour le "professionnalisme" dont l'équipe aurait fait preuve durant le tournoi.

De quoi faire froncer les sourcils, puisque l'instance mondiale avait annoncé peu après la finale l'ouverture d'une procédure disciplinaire visant l'Argentine. La FIFA examine un possible "comportement offensant, des violations des principes du fair-play" et un "mauvais comportement de joueurs et d'officiels" pendant et après la finale.

Encore des questions sur la neutralité de la FIFA

Le timing et le contenu de cette lettre s'accordent difficilement avec la procédure disciplinaire en cours. S'il est courant que la FIFA adresse un message de félicitations aux finalistes après un grand tournoi, le passage saluant le "professionnalisme" de la sélection argentine ne manquera pas de faire réagir.

La FIFA n'a pas indiqué à quelle date elle rendra ses conclusions concernant les incidents survenus après la finale de la Coupe du monde. En attendant, la fuite de cette lettre place l'instance dans une position délicate et relance les interrogations sur son impartialité dans ce dossier.

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