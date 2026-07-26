De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

Kevin De Bruyne ne laisse aucun doute quant à son avenir. Bien qu’il profite encore pleinement de ses vacances après le Mondial, le Diable Rouge interrompra sa période de repos pour être présent aux festivités du centenaire de Naples.

Il envoie ainsi un signal clair : il se range pleinement derrière le projet du champion d’Italie. Le 1er août, Napoli organise une grande fête sur la Piazza del Plebiscito, où le club célébrera son centenaire.

De Bruyne et Lukaku fidèles au poste

De Bruyne y sera, aux côtés de Romelu Lukaku, l’une des grandes attractions. Le club accordait beaucoup d’importance à la présence de ses plus grandes stars et a immédiatement reçu une réponse favorable du milieu belge.

C’est notable, car De Bruyne ne devait normalement revenir au club que le 5 août pour la deuxième partie de la préparation à Castel di Sangro. Il a pourtant décidé d’écourter ses vacances pour être présent aux festivités.

Pour le Napoli, c’est plus qu’un geste symbolique. Le président Aurelio De Laurentiis considère De Bruyne comme l’une des vitrines internationales du club. Avec sa notoriété mondiale et ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Manchester City a une valeur non seulement sportive, mais aussi commerciale.

KDB ne veut pas rester sur sa première saison difficile

La présence de De Bruyne semble aussi confirmer la confiance que le club continue de lui accorder. Ces derniers mois, les spéculations sur son avenir ont été récurrentes après une saison compliquée. Les blessures l’ont freiné et sa collaboration avec l’ex-entraîneur Antonio Conte a été tortueuse.





Le directeur sportif Giovanni Manna a toutefois récemment confirmé que le Belge fait pleinement partie des plans d’avenir. De Bruyne est sous contrat jusqu’à l’été 2027, avec en plus une option pour une saison supplémentaire.

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La grande question est désormais de savoir comment Massimiliano Allegri va intégrer sa star. La saison dernière, il a été difficile de trouver le bon équilibre au milieu, et De Bruyne n’a pas atteint son niveau habituel, que ce soit avec Napoli ou durant la Coupe du monde avec les Diables Rouges.

La confiance semble pourtant intacte des deux côtés. Le fait que De Bruyne écourte volontairement ses vacances pour assister à un événement du club est considéré en Italie comme un signal fort d’engagement. Romelu Lukaku sera lui aussi présent à la célébration, même si son avenir semble plus incertain.