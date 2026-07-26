Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

Norman Bassette a déjà effectué ses débuts sous les couleurs de Westerlo. L'ancien buteur de Malines veut se refaire une place au soleil en Pro League et a déjà retrouvé ses sensations dans le rectangle adverse.

Après avoir battu le Standard, Dunkerque a été battu 1-3 par Westerlo. Le score était encore de 1-1 à cinq minutes de la fin. L'entrée de Norman Bassette, trois jours après l'officialisation de son transfert en Campine, a été l'un des tournants de la fin de rencontre, avec un premier but sous ses nouvelles couleurs.

Westerlo a beau avoir vendu Nacho Ferri à Feyenoord, et même une demi-équipe pour plus de 26 millions cet été, il faudra à nouveau compter sur eux : "Il y a des ambitions, c'est clair. Je suis content d'avoir pu intégrer l'équipe et d'avoir contribué à la victoire", se réjouit Bassette au micro de Grooten Media Impact.

Prêt à mener la vie dure aux défenses de Pro League

Après une saison plus hésitante marquée par ses prêts à Reims et à Kaiserslautern, le Gaumais de 21 ans veut se refaire une santé. "Westerlo, un pas en arrière ? Absolument pas. C'est clair qu'en Angleterre, il y a plus de duels, le jeu est différent ici. Il y a beaucoup d'ambition. Il y a des jeunes, il y a du caractère. Je suis prêt à relever le défi".

Les dernières saisons sont là pour le confirmer : les attaquants récemment passés par Westerlo ont tous su franchir un cap grâce à leurs prestations au Kuipje. Bassette voudra ainsi marcher dans les traces de Nacho Ferri, mais aussi de Matija Frigan, Lucas Stassin et Romeo Vermant.



