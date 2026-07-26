Jamais trois sans quatre ? Un ancien du Standard peut entrer dans l'histoire du football français

Mathieu Cafaro est désormais un joueur du FC Nantes. L'ancien ailier du Standard veut aider sa nouvelle équipe à remonter en Ligue 1. S'il y parvient, il rentrerait dans un cercle assez fermé du football français.

En déboursant à peine 250 000 euros pour recruter Mathieu Cafaro en janvier 2022, le Standard pouvait se targuer d'avoir fait venir sa nouvelle recrue pour un montant bien inférieur à sa valeur marchande (5 millions à l'époque). Malgré cela, il n'était resté que six mois à Sclessin.

Victime de l'irrégularité accompagnant les mois avant la prise de pouvoir de 777 Partners, Cafaro aura joué 12 matchs en Rouche (deux buts et deux assists à la clé). Prêté à Saint-Etienne, il a ensuite été définitivement cédé aux Verts en juillet 2023.

Il y aura joué un grand rôle lors de la saison de la montée en Ligue 1, avec 4 buts et 11 assists, mais n'aura pas été en mesure de maintenir le club parmi l'élite française la saison suivante. Cafaro a ainsi rejoint le Paris FC. Supersub régulier, il a là aussi aidé cette nouvelle puissance du football français à gagner sa place en Ligue 1. Mais la saison dernière, il n'a pratiquement plus eu voix au chapitre.

Mathieu Cafaro, un transfert win-win pour retrouver la Ligue 1 avec Nantes ?

Désireux de se relancer cet été, le natif de Saint-Doulchard a signé un contrat de deux ans au FC Nantes, relégué en Ligue 2 il y a quelques semaines. Il mettra donc son expérience dans la lutte pour la montée au service des Canaris.

S'il y parvient, Mathieu Cafaro signerait ainsi une quatrième montée (il y était également parvenu avec Reims avant de rejoindre le Standard). À ce jour, seuls huit joueurs ont réussi autant de montées de la Ligue 2 vers la Ligue 1 (Nicolas Seube étant le seul à avoir réalisé cet exploit avec un seul club, Caen (en 2004, 2007, 2010 et 2014)).



