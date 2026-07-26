La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions
Photo: © photonews
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Le Borussia Dortmund ne cache plus ses intentions. Les discussions avec Genk s'intensifient pour le transfert de Konstantinos Karetsas. Le jeune milieu de terrain ne devrait pas rejoindre son nouveau club au Japon.

Après plusieurs semaines de négociations, le dossier Konstantinos Karetsas pourrait se débloquer. Les discussions entre le Borussia Dortmund et le KRC Genk sont au point mort depuis quelque temps, mais les dernières déclarations du directeur sportif du club allemand laissent penser qu'un accord se rapproche. Les signaux sont de plus en plus positifs.

Le Borussia Dortmund serait prêt à mettre le prix

Le directeur sportif du Borussia Dortmund a confirmé que le club comptait recruter deux joueurs offensifs avant la fin du mercato. "Nous savons ce que nous voulons : deux renforts offensifs", a déclaré Ole Book. Selon le journaliste Patrick Berger, il faisait référence à Konstantinos Karetsas et à Said El Mala.

Les négociations coincent sur l'aspect financier. Dortmund avait transmis une offre de 30 millions d'euros, plus un bonus de cinq millions. Une proposition refusée par Genk, qui réclame 35 millions d'euros fixes, sans compter les bonus, ainsi qu'un pourcentage sur une future revente.

Genk peut très bien garder Karetsas une saison de plus

Le club limbourgeois est en position de force dans ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Karetsas n'est pas à vendre à tout prix et Genk est prêt à le conserver une saison de plus si ses exigences ne sont pas satisfaites. Comme nous l'avions révélé, le joueur a trouvé un accord avec Dortmund et a donné son feu vert pour un transfert.

Lire aussi… Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas

L'AC Milan est bloqué

La concurrence est freinée par l'avenir de Rafael Leão. L'AC Milan ne passera à l'action pour Karetsas que si l'international portugais quitte le club. Or, aucun accord n'a été trouvé. Fenerbahçe s'intéresse à Leão, mais le club turc doit d'abord vendre avant de pouvoir lancer une offensive. Une situation qui laisse le Borussia Dortmund en excellente position pour recruter le jeune Belge-Grec.

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