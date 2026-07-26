Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis
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Le Paris Saint-Germain suit Rodri de près. De son côté, le Real Madrid ne serait plus convaincu par le transfert du milieu de Manchester City.

Le Paris Saint-Germain a un coup à jouer dans le dossier Rodri. À un an de la fin de son contrat, le milieu espagnol n'a toujours pas prolongé avec Manchester City. Si la situation ne change pas, le club anglais pourrait être tenté de le vendre cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an.

Le Paris Saint-Germain est intéréssé

Ces derniers jours, le PSG s'est invité dans la course. Selon RMC Sport, le champion de France a pris des renseignements auprès de Manchester City afin d'évaluer la faisabilité d'un transfert. Rodri est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde et il sort d'une Coupe du monde 2026 exceptionnelle, conclue par le titre de meilleur joueur du tournoi.

Pas le profil que souhaite José Mourinho

Longtemps annoncé comme la destination la plus crédible, le Real Madrid ne serait pas aussi intéressé qu'on l'a laissé entendre. D'après le quotidien AS, les dirigeants madrilènes apprécient les qualités de l'international espagnol, mais estiment que son profil ne correspond pas aux idées de jeu de José Mourinho. Le technicien portugais privilégierait un autre type de milieu pour construire son équipe.

Cette tendance change la donne. Si le Real Madrid confirme cette position, le PSG pourrait profiter d'une concurrence moins importante. Le FC Barcelone ne devrait pas non plus entrer dans la course. Les dirigeants catalans ont d'autres priorités sur le marché, avec la recherche d'un nouvel avant-centre en tête de liste.

Minium 100 millions d'euros pour le Ballon d'Or de 2024


Manchester City ne laissera partir Rodri qu'en échange d'un chèque estimé à 100 millions d'euros. Une somme conséquente, mais le PSG a les moyens de la payer. Avec une concurrence moins pressante que prévu, le club parisien pourrait tenter sa chance jusqu'au bout.

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