Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

Après quatre arrivées de premier plan, le Real Madrid continue la construction de son équipe de rêve et est très proche de recruter Yan Diomandé, l'une des révélations de la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire. Les Merengues devancent le PSG et proposent près de 120 millions d'euros.

Après la fin du cycle Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro et compagnie, Florentino Pérez reforme une équipe de Galactiques au Real Madrid, qui a commencé son mercato estival tambour battant, avant même la fin de la Coupe du monde.

Depuis le début de l'été, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva ont déjà débarqué chez les Merengues, qui pourraient encore se renforcer dans les prochains jours avec un autre joueur de premier plan.

Selon les informations de Diario AS en Espagne, mais aussi de Talk Sport en Angleterre, un accord aurait été conclu entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour la signature de Yan Diomande, ailier droit de 19 ans et révélation du Mondial avec la Côte d'Ivoire, contre une indemnité avoisinant les 120 millions d'euros.

Yan Diomandé très proche de rejoindre le Real Madrid

Sky Germany tempère et assure que l'accord n'est pas encore bouclé, mais le Real Madrid demeure bel et bien en pole position pour acquérir l'une des nouvelles pépites du football mondial, qui était arrivé à Leipzig en provenance de Leganés l'été dernier contre 20 millions d'euros.

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Une bonne saison ornée de treize buts et dix passes décisives en Allemagne, ainsi qu'une superbe Coupe du monde, pourraient donc lui ouvrir les portes de la Maison Blanche, lui qui compte déjà 14 apparitions avec la sélection ivoirienne et à qui Leipzig avait offert un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030 lors de sa signature.