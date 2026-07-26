"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2547

Nayel Mehssatou a fait son retour à Courtrai cet été. L'ancien international n'aura pas su se faire une place au soleil comme il le voulait au Standard. Il revient sur sa saison décevante à Sclessin.

Nayel Mehssatou aura été l'un des premiers transferts entrants de l'ère Wilmots au Standard. Avec son statut d'international chilien aux 100 matchs de Pro League et sa polyvalence, l'ancien de Neerpede semblait avoir une belle carte à jouer.

Il était d'ailleurs titulaire lors des deux derniers matchs à domicile sous les ordres de Mircea Rednic, avec notamment un assist à la clé contre Genk. Mais il n'a pratiquement plus eu voix au chapitre lorsque Vincent Euvrard a pris les commandes. Lors des Europe Playoffs, il n'a ainsi disputé que 29 minutes.

L'un des grands perdants du changement d'entraîneur

"Dans le football, ça peut aller très vite. Marc Wilmots voulait absolument me faire venir et Mircea Rednic soutenait aussi mon arrivée, mais après son licenciement, je n'ai presque plus joué", constate le joueur dans Het Laatste Nieuws.

Comment explique-t-il cette mise au placard ? "Je pense que l'entraîneur (Vincent Euvrard) n'était pas fan de mon style de jeu. Je n'ai pas d'autre explication. La pression au Standard est forte aussi, surtout de l'extérieur. Mais il n'y a aucune rancune".

Eckert Ayensa Dennis - Mehssatou Nayel
© photonews

Mehssatou est donc revenu à Courtrai, où il s'était révélé en D1A à son départ d'Anderlecht en janvier 2022. Les Kerels ont immédiatement fait leur retour parmi l'élite (le Standard avait profité de leur relégation pour y recruter Mehssatou, mais aussi Lucas Pirard et Marco Ilaimharitra).

"J'ai besoin d'un environnement dans lequel je me sens bien, et c'est le cas ici. Je connais tout le monde, c'est agréable. L'entraîneur me voulait absolument aussi, et c'est ce qui a fait la différence. On a même joué un court instant ensemble par le passé", conclut le joueur, bien décidé à convaincre Michiel Jonckheere, qui n'avait pas encore raccroché les crampons lorsque Nayel Mehssatou a posé ses valises au Stade des Eperons d'Or.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Nayel Mehssatou

Plus de news

Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Barry - Hernández Cascante

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Barry - Hernández Cascante

15:30
Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

15:30
Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

13:35
Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

15:00
Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

14:30
De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

14:00
Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

13:00
De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

12:20
1
Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

12:00
La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

11:30
"On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus Interview

"On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus

07:30
5
Thibaut Courtois réagit à la nomination de Mark Van Bommel et en dit un peu plus sur son avenir

Thibaut Courtois réagit à la nomination de Mark Van Bommel et en dit un peu plus sur son avenir

11:00
Vincent Kompany obtient gain de cause : le Bayern Munich va conserver un talent très prometteur

Vincent Kompany obtient gain de cause : le Bayern Munich va conserver un talent très prometteur

10:30
Rudi Garcia écarté car il ne parlait pas néerlandais ? Un journaliste flamand remet les pendules à l'heure

Rudi Garcia écarté car il ne parlait pas néerlandais ? Un journaliste flamand remet les pendules à l'heure

10:00
"J'ai envie de jouer au football" : Loïs Openda confirme que son départ est imminent

"J'ai envie de jouer au football" : Loïs Openda confirme que son départ est imminent

09:30
Un des plus grands espoirs du Monténégro se rapproche de Zulte Waregem

Un des plus grands espoirs du Monténégro se rapproche de Zulte Waregem

09:00
Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas

Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas

08:00
Qui a convaincu, qui a déçu ? Le bilan des amicaux du STVV, de Zulte, de Malines, du Cercle et de l'OHL

Qui a convaincu, qui a déçu ? Le bilan des amicaux du STVV, de Zulte, de Malines, du Cercle et de l'OHL

08:30
Sans démériter, le Standard s'incline sur le plus petit écart dans son match de gala face à la Juventus

Sans démériter, le Standard s'incline sur le plus petit écart dans son match de gala face à la Juventus

21:53
La Juventus ouvre le score face au Standard : suivez la rencontre en live commenté

La Juventus ouvre le score face au Standard : suivez la rencontre en live commenté

21:35
35 millions d'euros refusés : le Club de Bruges oblige l'AS Roma à changer de plan

35 millions d'euros refusés : le Club de Bruges oblige l'AS Roma à changer de plan

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/07: Scherpen - Maamar - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/07: Scherpen - Maamar - Openda

22:10
La Premier League insiste : l'Union Saint-Gilloise négocie jusqu'au bout

La Premier League insiste : l'Union Saint-Gilloise négocie jusqu'au bout

22:10
Le Real Madrid préparait son coup en secret : Vincent Kompany pourrait en sortir gagnant

Le Real Madrid préparait son coup en secret : Vincent Kompany pourrait en sortir gagnant

22:30
Un club de Pro League pourrait bientôt s'offrir un talent de Manchester City

Un club de Pro League pourrait bientôt s'offrir un talent de Manchester City

21:30
Encore une défaite : le Club de Bruges termine sa préparation sur une (très) mauvaise note

Encore une défaite : le Club de Bruges termine sa préparation sur une (très) mauvaise note

21:00
Il valait 11 millions d'euros : un ancien flop du Club de Bruges bientôt de retour en Belgique ?

Il valait 11 millions d'euros : un ancien flop du Club de Bruges bientôt de retour en Belgique ?

19:30
Énorme frayeur pour l'Union Saint-Gilloise à quelques jours de la Supercoupe de Belgique

Énorme frayeur pour l'Union Saint-Gilloise à quelques jours de la Supercoupe de Belgique

20:30
Première surprise pour Vincent Kompany : le Bayern Munich tombe en amical face à un club de... D3

Première surprise pour Vincent Kompany : le Bayern Munich tombe en amical face à un club de... D3

20:00
C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

25/07
Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

25/07
Les grands défis de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (sur et en-dehors du terrain)

Les grands défis de Mark Van Bommel avec les Diables Rouges (sur et en-dehors du terrain)

18:00
3
Genk va tenter de faire monter les enchères : un nouveau candidat prêt à mettre une fortune pour Kos Karetsas

Genk va tenter de faire monter les enchères : un nouveau candidat prêt à mettre une fortune pour Kos Karetsas

17:00
Le transfert de l'été ? Vinicius Junior est cité en Premier League !

Le transfert de l'été ? Vinicius Junior est cité en Premier League !

17:30
Déception pour Anderlecht ? L'intérêt d'un grand club pour un Mauve nié par la presse locale

Déception pour Anderlecht ? L'intérêt d'un grand club pour un Mauve nié par la presse locale

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved