"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche

Nayel Mehssatou a fait son retour à Courtrai cet été. L'ancien international n'aura pas su se faire une place au soleil comme il le voulait au Standard. Il revient sur sa saison décevante à Sclessin.

Nayel Mehssatou aura été l'un des premiers transferts entrants de l'ère Wilmots au Standard. Avec son statut d'international chilien aux 100 matchs de Pro League et sa polyvalence, l'ancien de Neerpede semblait avoir une belle carte à jouer.

Il était d'ailleurs titulaire lors des deux derniers matchs à domicile sous les ordres de Mircea Rednic, avec notamment un assist à la clé contre Genk. Mais il n'a pratiquement plus eu voix au chapitre lorsque Vincent Euvrard a pris les commandes. Lors des Europe Playoffs, il n'a ainsi disputé que 29 minutes.

L'un des grands perdants du changement d'entraîneur

"Dans le football, ça peut aller très vite. Marc Wilmots voulait absolument me faire venir et Mircea Rednic soutenait aussi mon arrivée, mais après son licenciement, je n'ai presque plus joué", constate le joueur dans Het Laatste Nieuws.

Comment explique-t-il cette mise au placard ? "Je pense que l'entraîneur (Vincent Euvrard) n'était pas fan de mon style de jeu. Je n'ai pas d'autre explication. La pression au Standard est forte aussi, surtout de l'extérieur. Mais il n'y a aucune rancune".

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Mehssatou est donc revenu à Courtrai, où il s'était révélé en D1A à son départ d'Anderlecht en janvier 2022. Les Kerels ont immédiatement fait leur retour parmi l'élite (le Standard avait profité de leur relégation pour y recruter Mehssatou, mais aussi Lucas Pirard et Marco Ilaimharitra).





"J'ai besoin d'un environnement dans lequel je me sens bien, et c'est le cas ici. Je connais tout le monde, c'est agréable. L'entraîneur me voulait absolument aussi, et c'est ce qui a fait la différence. On a même joué un court instant ensemble par le passé", conclut le joueur, bien décidé à convaincre Michiel Jonckheere, qui n'avait pas encore raccroché les crampons lorsque Nayel Mehssatou a posé ses valises au Stade des Eperons d'Or.