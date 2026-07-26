Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

Deuxième rencontre amicale, et deuxième défaite pour le Burnley de Nicky Hayen, qui a cependant montré de bonnes choses sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Une prestation encourageante qui satisfait l'entraîneur limbourgeois.

Cet été, Nicky Hayen a quitté le Racing Genk pour tenter une première aventure à l'étranger, à Burnley, où sa mission sera de faire remonter les Clarets parmi l'élite du football anglais.

L'entraîneur limbourgeois s'était incliné 4-1 contre le Real Salt Lake lors d'un stage de préparation aux États-Unis pour son premier match à la tête de l'écurie anglaise, et a connu une deuxième défaite lors de son deuxième match face à un adversaire, certes, d'un autre calibre.

Burnley s'est en effet incliné sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, ce dimanche, sur le score de 2 buts à 1. Bouwman avait ouvert le score pour les locaux à la 34e minute, Banel a égalisé pour Burnley un peu plus d'une heure plus tard, mais, dans la foulée, Ouazane a offert la victoire aux Amstellodamois.

Pas encore de première victoire pour Nicky Hayen sur le banc de Burnley

Côté belge, Jorthy Mokio a joué la première heure avant d'être remplacé par Mika Godts. De son côté, Rayane Bounida n'est toujours pas en pleine forme et ne figurait donc pas sur la feuille de match. L'ailier marocain n'avait pas non plus été retenu dans le groupe jeudi dernier, lors de la victoire 4-1 de l'Ajax à Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

"Je pense qu'on peut être assez satisfaits du match aujourd'hui. On a joué contre un adversaire digne de la Ligue des Champions, même s'ils alignaient des joueurs qui ne jouent pas tout le temps. On peut rester satisfaits, cela reste la préparation et on essaie de mettre des choses en place. On a fait de bonnes choses aujourd'hui et c'est ce qui nous donne un bon sentiment", a déclaré Nicky Hayen aux médias du club à l'issue de la partie.





De nouvelles rencontres amicales contre l'Espanyol Barcelone et le Torino attendent Burnley et Nicky Hayen avant le premier match officiel de la saison, un 1/64e de finale d'EFL Cup contre Notts County, pensionnaire de League Two, le samedi 8 août. Suivra ensuite le début de la Championship avec la réception, déjà très attendue, de West Ham, également relégué de Premier League, le dimanche 16 août.