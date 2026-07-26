Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

L'Union Saint-Gilloise se prépare à sa deuxième saison sous les ordres de David Hubert. Il devrait encore y avoir du mouvement dans le sens des départs. Celui de Mamadou Barry vers l'Arabie saoudite est d'ailleurs en train de se préciser.

Malgré le calendrier chargé qui s'annonce une nouvelle fois pour l'Union, plusieurs joueurs sont autorisés à se chercher un nouveau club. C'est notamment le cas de Marc Giger et Mamadou Barry. Le premier cité avait obtenu du temps de jeu au début du mandat d'Hubert mais n'entre plus dans ses plans.

De son côté, Barry a montré de bonnes choses, mais peine à s'imposer (deux apparitions en Coupe, deux en championnat). Il pourrait rebondir...en Arabie saoudite. Sacha Tavolieri rapporte en effet que le club d'Al Shabab pousse pour le recruter. Les négociations entre le club et le joueur seraient assez avancées.

L'Union en passe d'amortir son investissement ?

Parallèlement, Al Shabab négocie également avec l'Union. Malgré le prix déboursé par les Bruxellois pour l'acquérir il y a un an et demi (2,55 millions) et les trois ans de contrat restant au défenseur sénégalais, il pourrait bien s'agir d'un départ définitif.



Du côté d'Al Shabab, Mamadou Barry pourrait former une charnière centrale avec un certain Wesley Hoedt. L'ancien Anderlechtois a quitté Watforfd pour la Saudi Pro League en août 2024. Barry partagerait également le vestiaire avec Yannick Carrasco, toujours capitaine de l'équipe malgré les rumeurs de départ de ces derniers mois.