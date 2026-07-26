Sibierski va-t-il surenchérir ? Anderlecht recalé pour un ancien international espoir français

Alan Virginius reste sur une saison promtteuse en Super League suisse. Anderlecht s'est penché sur son cas mais semble devoir se résoudre à privilégier une autre piste.

Le flanc gauche du Sporting est toujours un poste à pourvoir depuis le départ de Nilson Angulo à Sunderland l'hiver dernier pour plus de 17 millions, d'autant plus que Coba Da Costa (prêté par Getafe) n'a pas convaincu. C'est pourquoi Antoine Sibierski a ciblé Alan Virginius, un ailier français de 23 ans.

Un dossier compliqué

Après une première saison encourageante avec les Young Boys Berne, Alan Virginius avait déjà conclu un accord oral avec le Genoa l'été dernier. Des discussions qui devaient ouvrir la porte à un départ du joueur lors de ce mercato.

Mais avec son exercice à 6 buts et 9 assists, l'ancien joueur de Lille (vendu 2,50 millions par le LOSC) a encore gagné en importance. Résultat : les Young Boys ne seraient plus disposés à le laisser partir, avec un contrat courant jusqu'en juin 2029 pour le retenir.

L'Equipe rapporte ainsi qu'en plus du Genoa, Anderlecht et Paderborn ont tenté leur chance ces dernières semaines mais ont vu leurs tentatives se faire recaler les unes après les autres. Les Suisses aimeraient tirer...de dix à quinze millions pour leur ancien international U21 français. Soit bien loin des trois millions de valeur marchande que lui attribue actuellement Transfermarkt.