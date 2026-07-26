Thibaut Courtois réagit à la nomination de Mark Van Bommel et en dit un peu plus sur son avenir

Présent à Tomorrowland, Thibaut Courtois a salué l'arrivée de Mark Van Bommel et relancé les spéculations sur son avenir international.

Après la Coupe du monde 2026, Thibaut Courtois avait annoncé qu'il souhaitait s'accorder une pause en équipe nationale. Le gardien belge jugeait son calendrier trop chargé et préférait préserver son physique en renonçant à toute la campagne de Ligue des Nations. Son objectif est de retrouver les Diables Rouges pour les qualifications de l'Euro 2028.

Van Bommel laissera-t-il Courtois faire l'impasse sur la Ligue des Nations ?

Cette décision est intervenue après une saison particulièrement intense. Courtois sortait d'une nouvelle année éprouvante avec le Real Madrid, avant d'enchaîner avec la Coupe du monde où il a une nouvelle fois été l'un des cadres de la sélection. Le gardien avait contracté une blessure au quadriceps lors du quart de finale perdu face à l'Espagne.

Malgré cette blessure, le gardien a voulu rester sur le terrain. "Je me sentais bien et je voulais continuer à jouer", a-t-il déclaré après la rencontre. L'ancien sélectionneur Rudi Garcia avait préféré le remplacer par précaution.

Depuis, la situation a changé. Garcia n'est plus sélectionneur et un nouveau cycle va bientôt s'ouvrir avec Mark van Bommel. À la mi-août, l'ancien entraîneur de l'Antwerp reprendra officiellement les rênes de l'équipe nationale belge.

Présent à Tomorrowland, Courtois a réagi positivement à ce choix. "Un bon choix, je pense", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. "Je ne le connais pas personnellement, mais tout le monde connaît son histoire à l'Antwerp. En plus, il a fait une très belle carrière de joueur dans de grands clubs et avec la sélection des Pays-Bas. J'attends avec impatience la discussion."





Ces déclarations montrent que la réflexion de Courtois a évolué. Après le Mondial, il envisageait une longue pause avec les Diables Rouges. Désormais, il laisse la porte ouverte à une prolongation de son aventure internationale. Le gardien veut discuter avec Van Bommel de son rôle, de la gestion de son physique et des objectifs des prochaines années.

Courtois veut discuter avec Van Bommel

Cette discussion sera d'emblée l'un des premiers dossiers du nouveau sélectionneur. Quand il est apte, Courtois est, sans discussion, l'un des meilleurs gardiens du monde. La balle est dans le camp de Van Bommel, qui devra déterminer s'il peut se passer de son gardien titulaire pendant toute la campagne de Ligue des Nations.

La Ligue des Nations est souvent utilisée pour mettre en place de nouveaux automatismes et permettre au sélectionneur d'installer ses principes de jeu. L'expérience et le leadership d'un joueur comme Courtois peuvent avoir de l'importance, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.