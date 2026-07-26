Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

Auteur d'un début de mercato estival inquiétant, le Royal Antwerp pourrait passer à la vitesse supérieure avec la signature d'un joueur doté d'une grande expérience. Libre de tout contrat, Nemanja Gudelj pourrait en effet s'engager au Bosuil.

Avec une dizaine de départs (Zeno Van den Bosch, Dennis Praet, Vincent Janssen, Gyrano Kerk ou encore Mauricio Benitez), trois petites arrivées (Carlos Mejia, Koki Ando et Luis Nahr), toujours aucun entraîneur officiellement nommé à deux semaines de la reprise du championnat malgré une piste concrète et le rachat du club par Wouter Vandenhaute, le Royal Antwerp inquiète et risque de faire face à une nouvelle saison délicate.

Les dirigeants anversois se rendent toutefois compte de l'urgence et pourraient passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours avec, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, la signature d'un double vainqueur de l'Europa League et international serbe à 75 reprises, qui a notamment participé à la Coupe du monde 2022 et à l'Euro 2024 : Nemanja Gudelj.

Libre de tout contrat, le médian défensif de 34 ans évoluait au FC Séville depuis 2019, mais s'était révélé aux yeux du grand public à partir de 2015 sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, où un certain Marc Overmars l'avait recruté en provenance de l'AZ Alkmaar.

Nemanja Gudelj, un autre transfert d'envergure pour notre Jupiler Pro League

Après ses 261 apparitions sous les couleurs du FC Séville, Nemanja Gudelj pourrait donc devenir l'un des transferts marquants de notre Jupiler Pro League, après celui de Yann Sommer, arrivé au Club de Bruges en provenance de l'Inter Milan.



Au Bosuil, l'opération Gudelj est concrète, le Serbe étant considéré comme le joueur capable de dicter le jeu au milieu de terrain, rapporte Het Nieuwsblad. Il ne reste donc plus qu'à lui offrir un contrat à la hauteur de ses attentes, lui qui avait quitté l'Ajax à la surprise générale pour le Tianjin Jinmen Tiger, en Chine, avant de signer au Guangzhou FC puis de faire son retour en Europe via le Sporting Portugal.