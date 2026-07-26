Vincent Kompany obtient gain de cause : le Bayern Munich va conserver un talent très prometteur

Vincent Kompany va bientôt accueillir Bara Sapoko Ndiaye de façon définitive. Le Bayern Munich finalise les derniers détails du transfert.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a confirmé après la défaite en amical contre Wehen Wiesbaden (1-2) que les négociations pour Bara Sapoko Ndiaye touchaient à leur fin. "Il reste quelques détails à régler, mais je m'attends à ce que Bara commence la saison avec nous. Lundi, il passera ses tests physiques avant de rejoindre le stage de préparation à Tegernsee", a-t-il déclaré.

De la sorte, Kompany obtient gain de cause. L'entraîneur belge plaidait ces derniers mois pour un transfert définitif du Sénégalais de 18 ans, qui avait évolué en prêt au Bayern durant la seconde partie de saison. Ndiaye avait été prêté par l'académie gambienne Gambinos Stars Africa.

Kompany y a tout de suite cru

Bien que Ndiaye soit arrivé à Munich dans un relatif anonymat, il n'a pas mis longtemps à convaincre le staff technique. Grâce à ses bonnes prestations à l'entraînement, le milieu de terrain s'est vu offrir ses premières minutes avec l'équipe première et a disputé quatre rencontres de Bundesliga.

Kompany a rapidement été séduit par son potentiel. Convaincu de ses qualités, l'entraîneur belge a plaidé en interne pour un transfert définitif et compte poursuivre le développement du Sénégalais au sein du noyau A cette saison.

Le transfert a traîné ces dernières semaines en raison de discussions sur l'indemnité. Entre-temps, la valeur marchande de Ndiaye a fortement augmenté. Sa belle progression au Bayern et sa convocation pour la Coupe du monde avec le Sénégal ont fait grimper son prix de manière significative. D'après Transfermarkt, sa valeur estimée atteint quatre millions d'euros.





S'il n'y a pas de nouveau rebondissement, Ndiaye rejoindra la semaine prochaine le stage du Bayern Munich.