Accord trouvé : le KRC Genk s'apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire

Accord trouvé : le KRC Genk s'apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2062

Le KRC Genk et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Konstantinos Karetsas. Le meneur de jeu de 18 ans est ainsi tout proche de rejoindre la Bundesliga. Les deux clubs doivent désormais seulement échanger les documents et finaliser les dernières formalités.

Selon Sacha Tavolieri, un contrat de cinq saisons attend Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund. Le BVB suit le milieu offensif depuis longtemps et a souhaité accélérer les négociations, d'autant que l'AC Milan s'intéressait également au joueur. La préférence de Karetsas allait toutefois au club allemand. Il avait d'ailleurs déjà trouvé un accord personnel avec Dortmund.

Le plus gros départ de l'histoire de Genk

Karetsas va devenir la plus grosse vente de l'histoire du KRC Genk. Le record est actuellement détenu par Tolu Arokodare, transféré à Wolverhampton l'été dernier pour 26 millions d'euros. Le joueur va signer pour 33 millions d'euros avec une clause de revente.

Genk était en position de force dans les négociations. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Konstantinos Karetsas est estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Pour Genk, ce transfert représente une importante rentrée financière. Sportivement, le club perd toutefois un joueur qui, malgré son jeune âge, assumait déjà de grandes responsabilités.

Déjà 92 matches avec l'équipe première

Konstantinos Karetsas a déjà disputé 92 rencontres avec l'équipe première de Genk. Il y a inscrit six buts et délivré 23 passes décisives. Grâce à sa technique et sa créativité, il s'est rapidement imposé dans l'effectif, devenant l'un des milieux offensifs les plus influents du club limbourgeois.


Sur la scène internationale, sa progression a également été rapide. Après avoir évolué dans les équipes de jeunes belges, Karetsas a finalement choisi de représenter la Grèce. Il compte désormais dix sélections avec l'équipe nationale grecque, pour trois buts inscrits.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

20:23
Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

21:00
Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Karetsas - Janssen - Arokodare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Karetsas - Janssen - Arokodare

19:00
🎥 "Ma maman s'était évanouie quand j'ai marqué" : voici le plus beau but de la Coupe du monde 2026

🎥 "Ma maman s'était évanouie quand j'ai marqué" : voici le plus beau but de la Coupe du monde 2026

20:00
Officiel : un buteur aux racines namuroises transféré pour quatre millions en Liga

Officiel : un buteur aux racines namuroises transféré pour quatre millions en Liga

19:30
Après quatre ans à l'Antwerp, Vincent Janssen tout proche de son transfert de rêve

Après quatre ans à l'Antwerp, Vincent Janssen tout proche de son transfert de rêve

18:20
Accord trouvé : un capitaine de Pro League va prolonger

Accord trouvé : un capitaine de Pro League va prolonger

17:30
Fraîchement papa pour la première fois, Jérémy Doku passe du bon temps avec son fils

Fraîchement papa pour la première fois, Jérémy Doku passe du bon temps avec son fils

17:50
4
Comme on se retrouve : Kasper Dolberg bientôt concurrencé par un autre ancien Goleador de Pro League

Comme on se retrouve : Kasper Dolberg bientôt concurrencé par un autre ancien Goleador de Pro League

16:30
Officiel : Denis Odoi signe son retour en Belgique

Officiel : Denis Odoi signe son retour en Belgique

16:00
"Ils m'ont détruit" : Will Still marqué à jamais par l'un de ses premiers reportages en Belgique

"Ils m'ont détruit" : Will Still marqué à jamais par l'un de ses premiers reportages en Belgique

15:00
Tout profit pour Anderlecht ? Retournement de situation dans le dossier Luis Vazquez

Tout profit pour Anderlecht ? Retournement de situation dans le dossier Luis Vazquez

15:25
Ces pépites de Jupiler Pro League qu'on a hâte de découvrir lors de la saison 2026-2027

Ces pépites de Jupiler Pro League qu'on a hâte de découvrir lors de la saison 2026-2027

14:30
Officiel : les Diables Rouges feront bien leur retour à Sclessin au mois d'octobre

Officiel : les Diables Rouges feront bien leur retour à Sclessin au mois d'octobre

14:05
Bien loin d'Anderlecht : un ancien immense espoir belge rebondit à Malte

Bien loin d'Anderlecht : un ancien immense espoir belge rebondit à Malte

13:30
Charleroi refuse une offre de 7 millions d'euros pour l'un de ses cadres

Charleroi refuse une offre de 7 millions d'euros pour l'un de ses cadres

12:30
3
Le Montois qui monte : avec ses 17 buts en D1B, Léandro Rousseau suscite de l'intérêt en D1A et à l'étranger

Le Montois qui monte : avec ses 17 buts en D1B, Léandro Rousseau suscite de l'intérêt en D1A et à l'étranger

13:00
Le Club de Bruges, seul candidat crédible au titre ? Les Blauw & Zwart sont sur une autre planète cet été

Le Club de Bruges, seul candidat crédible au titre ? Les Blauw & Zwart sont sur une autre planète cet été

11:30
Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters

Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters

11:00
Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

11:30
🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

10:38
1
Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

09:30
"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

10:08
1
Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

09:00
1
Genk laisse filer un défenseur gratuitement

Genk laisse filer un défenseur gratuitement

06:30
Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

08:00
Un coup tactique pour changer le visage du Standard ? Interview

Un coup tactique pour changer le visage du Standard ?

07:00
On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

07:35
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vazquez - Thiem - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vazquez - Thiem - Scherpen

22:00
Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

22:30
Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

22:00
1
La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

26/07
L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

21:30
Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !

Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !

26/07
1
Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

26/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved