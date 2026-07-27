Accord trouvé : le KRC Genk s'apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire

Le KRC Genk et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Konstantinos Karetsas. Le meneur de jeu de 18 ans est ainsi tout proche de rejoindre la Bundesliga. Les deux clubs doivent désormais seulement échanger les documents et finaliser les dernières formalités.

Selon Sacha Tavolieri, un contrat de cinq saisons attend Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund. Le BVB suit le milieu offensif depuis longtemps et a souhaité accélérer les négociations, d'autant que l'AC Milan s'intéressait également au joueur. La préférence de Karetsas allait toutefois au club allemand. Il avait d'ailleurs déjà trouvé un accord personnel avec Dortmund.

Le plus gros départ de l'histoire de Genk

Karetsas va devenir la plus grosse vente de l'histoire du KRC Genk. Le record est actuellement détenu par Tolu Arokodare, transféré à Wolverhampton l'été dernier pour 26 millions d'euros. Le joueur va signer pour 33 millions d'euros avec une clause de revente.

Genk était en position de force dans les négociations. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Konstantinos Karetsas est estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Pour Genk, ce transfert représente une importante rentrée financière. Sportivement, le club perd toutefois un joueur qui, malgré son jeune âge, assumait déjà de grandes responsabilités.

Déjà 92 matches avec l'équipe première

Konstantinos Karetsas a déjà disputé 92 rencontres avec l'équipe première de Genk. Il y a inscrit six buts et délivré 23 passes décisives. Grâce à sa technique et sa créativité, il s'est rapidement imposé dans l'effectif, devenant l'un des milieux offensifs les plus influents du club limbourgeois.



Sur la scène internationale, sa progression a également été rapide. Après avoir évolué dans les équipes de jeunes belges, Karetsas a finalement choisi de représenter la Grèce. Il compte désormais dix sélections avec l'équipe nationale grecque, pour trois buts inscrits.