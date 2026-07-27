Après quatre ans à l'Antwerp, Vincent Janssen tout proche de son transfert de rêve

Scott Crabbé, journaliste football
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Après quatre ans à l'Antwerp, Vincent Janssen tout proche de son transfert de rêve
Photo: © photonews
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Cet été, Vincent Janssen a fait ses adieux à l'Antwerp après pas moins de quatre ans au Bosuil. Sa nouvelle destination semble connue : le Néerlandais est en passe de rejoindre les Portland Timbers.

64 buts et 27 assists en 123 matchs, un titre de Champion de Belgique et une Coupe : que ce soit dans l'Antwerp des années fastes ou au sein de l'équipe plus à la peine de ces deux dernières saisons, Vincent Janssen aura rendu de très fiers services au Great Old.

Par sa roublardise, son sens du but et son intelligence de jeu dans le rectangle et dos au but, l'ancien attaquant de Tottenham et de l'AZ aura pratiquement autant évolué comme numéro neuf que comme meneur de jeu. Mais après quatre ans en Belgique, il se cherchait un nouveau challenge.

Direction le championnat américain

Janssen rêvait d'un transfert en MLS : lui et sa femme mexicaine, Talia, possèdent déjà une maison au Texas, où ils prévoient de s'installer après la fin de sa carrière. Un rêve sur le point de se concrétiser : comme l'écrit Tom Bogert, journaliste pour The Athletic et CBS, le Néerlandais de 32 va s'engager en faveur des Portland Timbers. L'équipe est actuellement dixième de MLS.


Notons que Vincent Janssen a déjà évolué sur le continent américain. Avant de rejoindre l'Antwerp, il portait le maillot de Monterrey, au Mexique, qu'il avait rejoint pour neuf millions en provenance de Tottenham.

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