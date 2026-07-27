Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui"
Photo: © photonews
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Installé en Belgique depuis l'été 2020, Christian Burgess dispose désormais du passeport belge. Il pourrait donc techniquement représenter les Diables Rouges. Le joueur s'est exprimé à ce sujet dans une interview au micro de DAZN.

Christian Burgess a rejoint la Belgique à la suite de sa signature à l'Union Saint-Gilloise en juillet 2020. Après six années dans le club bruxellois, il évoluera désormais cette saison dans une autre formation en Belgique : La Gantoise.

Christian Burgess est désormais très attaché à la Belgique

"Je suis officiellement Belge. C’est drôle de dire ça", a-t-il déclaré. "Ça fait bizarre. J’ai été Britannique pendant la majeure partie de ma vie, mais je me sens très lié à la Belgique. Ma femme est Belge, ma petite fille est Belge… Elle n’a même pas encore de passeport britannique. Je dois encore m’occuper des démarches. Il faut juste que je m’y mette. C’est toujours sur ma liste de choses à faire. Une grande partie de moi se sent belge."

Il se sent très heureux en Belgique : "Donc oui, c’est chouette. Qui sait ? Nous sommes très heureux à Bruxelles. Nous aimons le mode de vie. On se sent vraiment chez nous ici. Il est tout à fait possible que nous restions ici."

"J'ai dû répondre à des conditions pour avoir le passeport belge. Est-ce que j'ai dû goûter de la bière ? Oui, j’étais très bon. J’ai eu 10 sur 10 (rires). Il faut atteindre un certain niveau dans la langue, avoir travaillé pendant cinq ans et payer ses impôts…"

Christian Burgess, un futur Diable Rouge ?


Mais alors, une question se pose évidemment. Peut-il être sélectionné avec la Belgique pour représenter les Diables Rouges sur la scène internationale ? Même s'il ne semble pas véritablement y croire, le défenseur central est clair : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui. Mais je pense que cette époque est désormais révolue."

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