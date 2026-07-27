Comme on se retrouve : Kasper Dolberg bientôt concurrencé par un autre ancien Goleador de Pro League

Kasper Dolberg a vécu une première saison très délicate à l'Ajax. Il devrait y être rejoint par un autre ancien buteur de Pro League dans le pétrin, un certain Tolu Arokodare. Le Niégrian est désormais un indésirable du côté de Wolverhampton.

L'été dernier, le transfert à dix millions de Kasper Dolberg d'Anderlecht vers l'Ajax semblait être une opération en or pour le joueur, qui revenait dans le club qui l'a mis en vitrine sur la scène internationale lors de la dernière décennie. Comme prévu, son départ a valu à Anderlecht quelques difficultés sur le plan offensif. Mais pour Dolberg, le retour à Amsterdam a révélé quelques accrocs plus imprévus.

Auteur de seulement trois buts et trois assists en Eredivisie, l'international danois a rapidement perdu sa place de titulaire, traversant l'une des pires crises de l'histoire de l'Ajax comme un fantôme. Pour repartir du bon pied, le club entend donc bien recruter devant. Le prochain renfort devrait se nommer Tolu Arokodare.

Une opération win-win ?

L'été dernier, le Nigérian était devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire du Racing Genk. Le meilleur buteur de Pro League (21 réalisations en 2024/2025) avait rejoint les Wolves pour 26 millions d'euros. Mais sa première saison en Angleterre a tourné au cauchemar : trois petits buts inscrits et une relégation en Championship.

Cet été encore, la tension le concernant est assez palpable. Un transfert semble inévitable. Dans u premier temps, Arokodare était surtout annoncé du côté de la Fiorentina et de Trabzonspor. Wolverhampton était favorable à un départ vers la Turquie, mais l’attaquant nigérian préférait l’Italie. Cette divergence a été à la base d'une scène assez surréaliste.

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La situation a dégénéré quand, en raison des remous autour de son transfert, Arokodare n’a plus été autorisé à s’entraîner avec le groupe. Il s’est tout de même présenté et a ensuite refusé de quitter le terrain. La séance a finalement été annulée.





La priorité est donc désormais clairement de lui trouver une porte de sortie. C'est là que l'Ajax entre en scène pour profiter de la situation. Fabrizio Romano annonce aujourd'hui un accord pour un prêt de l'ancien Limbourgeois.

Arokodare dos au mur

🔴⚪️💥 More on Tolu Arokodare to Ajax exclusive story:Loan with salary fully covered by Ajax, €22m buy option clause not mandatory. Loan fee also included.Wolves to receive bonuses based on Ajax qualification for European competitions.Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/gUlEhUpO3c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Les Amstellodamois le loueront pour la saison à venir, assumeront l’intégralité de son salaire. Une option d’achat à hauteur de 22 millions est également sur la table. L’Ajax paiera également une indemnité de prêt, Wolverhampton pourra même toucher des bonus supplémentaires si le club néerlandais se qualifie pour une compétition européenne (ce qui a été le cas il y a quelques semaines malgré la saison catastrophique de l'Ajax).

Avec encore trois ans de contrat chez les Wolves, Tolu Arokodare espère bien se mettre en évidence à l'Ajax, pour que son option soit levée. Et si ce n'est pas le cas, il s'agira tout de même de convaincre d'autres candidats à venir le chercher l'été prochain. L'Ajax est en tout cas sur le point de s'offrir un attaquant avec plus de présence physique que Kasper Dolberg. Moins dans le style maison, mais avec d'autres atouts.