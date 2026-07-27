Comme on se retrouve : Kasper Dolberg bientôt concurrencé par un autre ancien Goleador de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Comme on se retrouve : Kasper Dolberg bientôt concurrencé par un autre ancien Goleador de Pro League
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Kasper Dolberg a vécu une première saison très délicate à l'Ajax. Il devrait y être rejoint par un autre ancien buteur de Pro League dans le pétrin, un certain Tolu Arokodare. Le Niégrian est désormais un indésirable du côté de Wolverhampton.

L'été dernier, le transfert à dix millions de Kasper Dolberg d'Anderlecht vers l'Ajax semblait être une opération en or pour le joueur, qui revenait dans le club qui l'a mis en vitrine sur la scène internationale lors de la dernière décennie. Comme prévu, son départ a valu à Anderlecht quelques difficultés sur le plan offensif. Mais pour Dolberg, le retour à Amsterdam a révélé quelques accrocs plus imprévus.

Auteur de seulement trois buts et trois assists en Eredivisie, l'international danois a rapidement perdu sa place de titulaire, traversant l'une des pires crises de l'histoire de l'Ajax comme un fantôme. Pour repartir du bon pied, le club entend donc bien recruter devant. Le prochain renfort devrait se nommer Tolu Arokodare.

Une opération win-win ?

L'été dernier, le Nigérian était devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire du Racing Genk. Le meilleur buteur de Pro League (21 réalisations en 2024/2025) avait rejoint les Wolves pour 26 millions d'euros. Mais sa première saison en Angleterre a tourné au cauchemar : trois petits buts inscrits et une relégation en Championship.

Cet été encore, la tension le concernant est assez palpable. Un transfert semble inévitable.  Dans u premier temps, Arokodare était surtout annoncé du côté de la Fiorentina et de Trabzonspor. Wolverhampton était favorable à un départ vers la Turquie, mais l’attaquant nigérian préférait l’Italie. Cette divergence a été à la base d'une scène assez surréaliste.

Arokodare Toluwalase - El Ouahdi Zakaria
© photonews

La situation a dégénéré quand, en raison des remous autour de son transfert, Arokodare n’a plus été autorisé à s’entraîner avec le groupe. Il s’est tout de même présenté et a ensuite refusé de quitter le terrain. La séance a finalement été annulée.

La priorité est donc désormais clairement de lui trouver une porte de sortie. C'est là que l'Ajax entre en scène pour profiter de la situation. Fabrizio Romano annonce aujourd'hui un accord pour un prêt de l'ancien Limbourgeois. 

Arokodare dos au mur

Les Amstellodamois le loueront pour la saison à venir, assumeront l’intégralité de son salaire. Une option d’achat à hauteur de 22 millions est également sur la table. L’Ajax paiera également une indemnité de prêt, Wolverhampton pourra même toucher des bonus supplémentaires si le club néerlandais se qualifie pour une compétition européenne (ce qui a été le cas il y a quelques semaines malgré la saison catastrophique de l'Ajax).

Avec encore trois ans de contrat chez les Wolves, Tolu Arokodare espère bien se mettre en évidence à l'Ajax, pour que son option soit levée. Et si ce n'est pas le cas, il s'agira tout de même de convaincre d'autres candidats à venir le chercher l'été prochain. L'Ajax est en tout cas sur le point de s'offrir un attaquant avec plus de présence physique que Kasper Dolberg. Moins dans le style maison, mais avec d'autres atouts.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ajax
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Janssen - Arokodare - Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Janssen - Arokodare - Odoi

18:20
Après quatre ans à l'Antwerp, Vincent Janssen tout proche de son transfert de rêve

Après quatre ans à l'Antwerp, Vincent Janssen tout proche de son transfert de rêve

18:20
Fraîchement papa pour la première fois, Jérémy Doku passe du bon temps avec son fils

Fraîchement papa pour la première fois, Jérémy Doku passe du bon temps avec son fils

17:50
4
Accord trouvé : un capitaine de Pro League va prolonger

Accord trouvé : un capitaine de Pro League va prolonger

17:30
Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

17:00
Officiel : Denis Odoi signe son retour en Belgique

Officiel : Denis Odoi signe son retour en Belgique

16:00
Tout profit pour Anderlecht ? Retournement de situation dans le dossier Luis Vazquez

Tout profit pour Anderlecht ? Retournement de situation dans le dossier Luis Vazquez

15:25
"Ils m'ont détruit" : Will Still marqué à jamais par l'un de ses premiers reportages en Belgique

"Ils m'ont détruit" : Will Still marqué à jamais par l'un de ses premiers reportages en Belgique

15:00
Ces pépites de Jupiler Pro League qu'on a hâte de découvrir lors de la saison 2026-2027

Ces pépites de Jupiler Pro League qu'on a hâte de découvrir lors de la saison 2026-2027

14:30
Officiel : les Diables Rouges feront bien leur retour à Sclessin au mois d'octobre

Officiel : les Diables Rouges feront bien leur retour à Sclessin au mois d'octobre

14:05
Bien loin d'Anderlecht : un ancien immense espoir belge rebondit à Malte

Bien loin d'Anderlecht : un ancien immense espoir belge rebondit à Malte

13:30
Le Montois qui monte : avec ses 17 buts en D1B, Léandro Rousseau suscite de l'intérêt en D1A et à l'étranger

Le Montois qui monte : avec ses 17 buts en D1B, Léandro Rousseau suscite de l'intérêt en D1A et à l'étranger

13:00
Charleroi refuse une offre de 7 millions d'euros pour l'un de ses cadres

Charleroi refuse une offre de 7 millions d'euros pour l'un de ses cadres

12:30
3
Le contrat était prêt : la Fédération italienne annule la nomination de son futur sélectionneur

Le contrat était prêt : la Fédération italienne annule la nomination de son futur sélectionneur

11:42
Le Club de Bruges, seul candidat crédible au titre ? Les Blauw & Zwart sont sur une autre planète cet été

Le Club de Bruges, seul candidat crédible au titre ? Les Blauw & Zwart sont sur une autre planète cet été

11:30
Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

11:30
Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters

Énorme carton pour le Club de Bruges : une recrue fait sensation lors de la journée des supporters

11:00
🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

10:38
1
"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

10:08
1
Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

Un autre défenseur sur le départ : l'Union Saint-Gilloise discute avec un club saoudien

09:30
Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

09:00
1
Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

Le pire scénario pour le Club de Bruges ? Un contretemps menace un transfert important

08:00
On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

07:35
Un coup tactique pour changer le visage du Standard ? Interview

Un coup tactique pour changer le visage du Standard ?

07:00
Genk laisse filer un défenseur gratuitement

Genk laisse filer un défenseur gratuitement

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vazquez - Thiem - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Vazquez - Thiem - Scherpen

22:00
Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

Nicky Hayen reste positif malgré des débuts inquiétants à Burnley

22:30
Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

22:00
1
L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

L'ancien tennisman Dominic Thiem se reconvertit dans le football

21:30
Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !

Accord trouvé : un cadre de l'Union va signer en Premier League !

21:00
1
Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

Un double vainqueur de l'Europa League et international à 75 reprises pourrait débarquer en Belgique

20:30
Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

20:00
Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

19:30
Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier" Interview

Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier"

19:00
Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

18:30
Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

26/07
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved