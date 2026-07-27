Fraîchement papa pour la première fois, Jérémy Doku passe du bon temps avec son fils

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Jeremy Doku est devenu papa ! Autorisé à rejoindre Londres pour assister à la naissance de son enfant, l'ailier belge retrouvera les Diables Rouges demain à Seattle pour préparer le match décisif contre la Nouvelle-Zélande.