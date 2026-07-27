"Il devra chanter la Brabançonne" : Thibaut Courtois accueille Mark Van Bommel à sa manière

Thibaut Courtois veut continuer avec les Diables Rouges, mais à une condition. Le gardien réclame une pause après le Mondial 2026 pour préserver son physique.

Thibaut Courtois n'a pas l'intention de quitter les Diables Rouges dans l'immédiat. Le gardien du Real Madrid se voit encore jouer plusieurs années avec la Belgique, mais il pose une condition importante. Il souhaite faire une pause après la Coupe du monde 2026 et ne pas disputer la prochaine Ligue des Nations afin de préserver son corps. Sans accord sur ce point, il n'exclut pas de mettre un terme à sa carrière internationale.

Une blessure qui a coûté cher à la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde 2026

Cette réflexion est liée à ce qu'il a vécu lors de la dernière Coupe du monde. Blessé pendant le quart de finale contre l'Espagne, Courtois avait dû céder sa place à Senne Lammens. Le jeune gardien n'avait pas été épargné, puisque son erreur en fin de rencontre avait permis aux Espagnols de prendre l'avantage 2-1 et d'accéder à la demi-finale du Mondial.

Plus de 100 sélections avec les Diables Rouges

Avec 115 sélections au compteur, Courtois estime qu'il doit mieux gérer son corps. À 34 ans, il enchaîne les saisons à très haute intensité avec le Real Madrid et les Diables Rouges. À ses yeux, faire l'impasse sur la Ligue des Nations lui permettrait d'aborder la suite de sa carrière dans de meilleures conditions et d'arriver plus frais lors des grandes compétitions.

"Un Belge, un Néerlandais, un Espagnol, un Allemand ou un Français, en tant qu'équipe, on veut juste gagner"

Le gardien devra en discuter avec Mark Van Bommel, nommé à la tête des Diables Rouges après le départ de Rudi Garcia. Même s'il ne connaît pas encore personnellement le nouveau sélectionneur, Courtois accueille sa nomination avec enthousiasme. Interrogé par la RTBF, il a balayé la polémique autour de sa nationalité. "De nos jours, on joue tous au niveau international... Qu'il s'agisse d'un Belge, d'un Néerlandais, d'un Espagnol, d'un Allemand ou d'un Français, en tant qu'équipe, on veut juste gagner. Mais il devra chanter la Brabançonne... Je crois qu'on va faire de lui un Belge pendant au moins deux ans."

Courtois est ensuite revenu sur son propre cas. "Après la Coupe du monde, je souhaite bien sûr continuer, mais cela dépendra de ma conversation avec Van Bommel et Vincent Mannaert. Je serai très honnête à ce moment-là. J'aimerais me reposer pendant la Ligue des Nations, mais nous devons trouver un accord à ce sujet. Ensuite, je devrai décider si je continue ou non. J'espère jouer l'Euro, mais rien n'est certain, on verra."





Qui sera le numéro un ?

Si cette demande est acceptée, Van Bommel devra faire un choix important pour la Ligue des Nations. Le nouveau sélectionneur devra désigner le gardien numéro un en l'absence de Courtois. Mike Penders et Senne Lammens sont les deux principaux candidats. Sous Garcia, Lammens occupait le rôle de doublure de Courtois. Encore une fois, ce sera une décision capitale.