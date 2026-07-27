"Merci pour tout" : l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi, Massimo Bruno, met un terme à sa carrière

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Merci pour tout" : l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi, Massimo Bruno, met un terme à sa carrière
Photo: © photonews
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Massimo Bruno a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur ce lundi, via un message publié sur Instagram. Le natif de Boussu quitte le football professionnel à l’âge de 32 ans.

Massimo Bruno s'était révélé à Anderlecht au début de sa carrière, club où il avait terminé sa formation après des passages dans les équipes de jeunes du Sporting de Charleroi et de Mons. Il a ensuite rejoint le RB Leipzig en 2014, où il a connu des prêts au RB Salzbourg (2014-2015) et dans son ancien club d'Anderlecht (2016-2018).

En 2018, il a fait son retour chez les Zèbres avant de quitter le Sporting de Charleroi en 2021 pour tenter une aventure en Turquie, à Bursaspor. Après une saison, il est finalement revenu en Belgique en signant au KV Courtrai. La saison dernière, il a rejoint les Francs Borains, en Challenger Pro League.

Durant sa carrière, Massimo Bruno a remporté trois championnats de Belgique (2012-2013, 2013-2014 et 2016-2017) et deux Coupes de Belgique (2013-2014 et 2017-2018). Il a également remporté deux trophées avec Salzbourg : le championnat d'Autriche (2014-2015) et la Coupe d'Autriche (2014-2015).

Le communiqué de Massimo Bruno

C'est dans un message émouvant que le joueur s'est exprimé sur Instagram: "Après tant d’années sur les terrains, il est temps pour moi de tourner une page importante de ma vie et d’annoncer la fin de ma carrière de footballeur."

"J’ai eu la chance de porter les couleurs de plusieurs clubs, de partager un vestiaire avec des coéquipiers exceptionnels et de vivre des émotions uniques", a-t-il poursuivi.

Massimo Bruno a ensuite tenu à remercier les personnes qu'il a côtoyées ainsi que les fans : "Je tiens à remercier mes clubs, mes entraîneurs, mes coéquipiers, ma famille et bien sûr les supporters, qui ont toujours été là pour m’encourager. Le football m’a beaucoup donné et je suis reconnaissant pour ce magnifique parcours. Merci pour tout."

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