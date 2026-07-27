Officiel : un buteur aux racines namuroises transféré pour quatre millions en Liga

Jonathan Dubasin a frappé fort avec Gijon en deuxième division espagnole la saison dernière. Ses buts lui ouvrent la porte de la Liga : Osasuna vient d'officialiser son arrivée pour pas moins de quatre millions d'euros.

Sous nos latitudes, le nom de Jonathan Dubasin est encore relativement peu connu. Il faut dire que cet ailier gauche, né de parents namurois, a vu le jour en Espagne et y a passé l'essentiel de sa carrière.

Appelé chez les U19 belges, Dubasin a notamment été formé à Gérone. Après une saison à 10 buts et 3 assists à Logrones, en troisième division, c'est véritablement à Albacete, un étage plus haut, qu'il s'est révélé lors de la saison 2022/2023.

Ses 10 buts et 7 assists en deuxième division espagnole lui ont valu un transfert à trois millions au FC Bâle il y a trois ans. Il n'y a que peu joué mais à tout de même inscrit trois buts pour le club phare du championnat suisse.

Une valeur sûre en Espagne

En deuxième partie de saison 2023/2024, il a été prêté à Oviedo et est même passé tout proche d'aider l'équipe à monter en Liga. La saison dernière, Bâle l'a prêté au Sporting Gijon, à nouveau en deuxième division espagnole, avec une option d'achat à la clé.

Dubasin y a saisi sa chance avec 8 buts et 9 assists depuis son flanc droit. Le Sporting a ainsi activé la fameuse option d'achat, pour l'acquérir définitivement. La direction s'en félicite encore tous les jours : sa nouvelle recrue sort de la meilleure saison de sa carrière, avec 16 buts et 4 assists. Sans lui, Gijon aurait terminé bien plus bas que sa neuvième place finale.





Convaincu par ses qualités de finisseur, Osasuna vient de débourser quatre millions pour le recruter. Jonathan Dubasin découvrira ainsi la Liga pour la toute première fois de sa carrière, avec un contrat de quatre ans à la clé. Preuve de la confiance placée en lui, Osasuna a fait savoir dans son communiqué officiel que sa clause libératoire avait été fixée à....40 millions d'euros. Avis aux amateurs.